Germán Rojas consolida su hegemonía en el Clásico Victoreado tras la victoria de Kilimanjaro

El entrenador Germán Rojas extendió su récord histórico en el Clásico Victoreado, evento selectivo en el cual ostentaba cuatro triunfos como el máximo ganador de la competencia. El pasado domingo 20 de septiembre, el profesional se adjudicó la edición 47 del codiciado trofeo por intermedio del castaño Kilimanjaro, bajo la conducción del jinete Winder Véliz.

La Rinconada:Una trayectoria dorada en la prueba de los potros

La cosecha del preparador en este evento inició con las victorias de Rey Jorge en el año 2005, Skipper en 2013, Quick Mani en 2014 y Scooby en la temporada 2018. En esta oportunidad, Kilimanjaro agenció un tiempo de 73"4 para el recorrido. El pupilo es un hijo de Roger Rocket en Smartly Bred, nacido y criado en las praderas del haras Los Caracaros, defensor de los colores del stud "Rampama".

La Rinconada:Quinto triunfo selectivo en la campaña

Con esta victoria, Germán Rojas arribó a su quinto triunfo de corte selectivo en la presente temporada. La nómina de sus éxitos estelares del año incluye los Clásicos: Maurizio Azar y My Own Business con Ponsigué, el Juan Vicente Tovar y el José Antonio Páez con Pontevecchio y el Victoreado, recientemente conquistado por el castaño Kilimanjaro.

El rendimiento del establo de Rojas ratifica su capacidad estratégica para poner a punto a los prospectos de dos y tres años en las citas de mayor exigencia del calendario hípico nacional