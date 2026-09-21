¿Rumbo a Puerto Rico? Conozca a uno de los posibles representantes de Venezuela en la Serie Hípica del Caribe

En la Rinconada ya se comienzan a perfilar los nombres de los posibles representantes que viajarán a Puerto Rico para disputar la Serie Hípica del Caribe. El evento más importante de la región celebrará su edición número 58 durante el fin de semana del sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Hipódromo Camarero, escenario donde la delegación nacional buscará ratificar su condición de potencia en la hípica caribeña.

La Rinconada:posible candidatura del castaño en el magno evento caribeño

Dentro del abanico de tresañeros en consideración para integrar la nómina tricolor suena con fuerza el nombre de Big Valdi. El pupilo del entrenador Carlos Luis Uzcátegui se perfila como una alternativa interesante para representar al país, amparado en una campaña de alta efectividad que avala sus aspiraciones a los compromisos internacionales de mayor exigencia.

El prospecto ostenta un récord de dos victorias y tres segundos lugares en apenas cinco presentaciones públicas en el óvalo de Coche. Su rendimiento constante lo posiciona dentro de la discusión de los candidatos probables a la justa caribeña.

Origen y proyección del pupilo de Carlos Luis Uzcátegui

El castaño es un hijo del semental Khozan en Valanis, por Quiet American. El tresañero nació y se crió en las praderas del haras La Orlyana, establecimiento que proyecta en este corredor una carta válida para la cita internacional en suelo boricua, con miras a conseguir el tercer Clásico del Caribe para ese criadero, tras haberlo conquistado en el año 2012 con el ejemplar El De Chiné y Ninfa Del Cielo en el 2014. La confirmación de su presencia dependerá de la constante evolución en sus entrenamientos y de las decisiones definitivas de sus conexiones en las próximas semanas..