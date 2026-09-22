Confirmado: Corredor del Kentucky Derby llega para participar en la Jockey Club y Simón Bolívar

Hoy se pudo confirmar la noticia que el corredor selectivo que cumplió campaña en Estados Unidos bajo el entrenamiento del campeón zuliano Victor Barboza Jr. Grand Mo The First estará arribando a Venezuela en las próximas horas para competir en el hipódromo Internacional La Rinconada. Así lo confirmó Emiro Barboza, hermano de Victor.

Partió hacia Venezuela este lunes

El ejemplar Kentucky Derby Runner, Grand Mo the First (USA), que fue entrenado por Víctor Barboza Jr., estará arribando a Venezuela en pocas horas para fortalecer nuestro calendario hípico y que a su vez le dará fuerza a nuestra cría nacional en los próximos años.

Grand Mo the First (USA) se clasificó para el Kentucky Derby (G1) de 2024 con 40 puntos, gracias a sus terceros lugares en el Tampa Bay Derby (G3) y el Florida Derby (G1). Grand Mo the First (USA) es un hijo de Uncle Mo en Lilies So Fair por Giants Causeway, criado en Kentucky por John D. Gunther. Grand Mo the First tiene récord de cuatro victorias (una este año) en 13 salidas con dos segundos y cuatro terceros premios acumulados de $410,040.

Para este macho de cinco años, cuenta dentro de sus triunfos el Bear's Den Stakes en Gulfstream Park, y su actuación en el Derby fue décimoctava con la monta de Emisael Jaramillo, en prueba ganada por Mystic Dan, sorprendiendo a los grandes favoritos Sierra Leone y Forever Young (JAP).

Emiro Barboza, indicó al equipo de Meridiano hípico y Gaceta Hípica, que de salir todo bien con el viaje del ejemplar, estaría participando el Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) y el Clásico Internacional Simón Bolívar (G1), el primer y el último fin de semana de octubre, respectivamente.