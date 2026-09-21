La Copa Luis Alfredo Wadskier engalana la reunión 24 en el Hipódromo Nacional de Valencia

El Hipódromo Nacional de Valencia abre sus puertas este sábado 26 de septiembre para la celebración de la reunión número 24 de la temporada. La afición hípica disfrutará de un total de nueve competencias programadas para iniciar formalmente a la 1:30 de la tarde en la arena carabobeña.

Homenaje a Luis Alfredo Wadskier

El atractivo de mayor jerarquía dentro del programa oficial será la disputa de la Copa Luis Alfredo Wadskier, estelar pautada sobre un recorrido de 1.400 metros. La justa rendirá tributo a Luis Alfredo Wadskier, distinguido integrante de una de las familias con mayor trayectoria en la inversión hípica nacional y representante del stud Balbicó, reconocido como la divisa activa con más historia en el hipismo venezolano.

La competencia estelar tiene fijada su hora de inicio para las 2:20 de la tarde, compromiso que promete emociones de principio a fin dada la calidad de los inscritos.

Hinava: nómina de cinco aspirantes en esta prueba selectiva

La prueba principal cuenta con una selecta nómina inicial de cinco corredores en busca del triunfo. Los ejemplares Pompeyo, Compadre Toby, New Rocket, Strength Monster y King Bulbs medirán sus fuerzas en el trayecto intermedio, nómina que garantiza un choque estratégico de alta intensidad técnica en la pista de Cabriales.

La cartelera sabatina completará su recorrido con pruebas de reclamo y condicionales especiales que mantendrán la atención de los aficionados a lo largo de toda la tarde.