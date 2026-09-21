Conozca el motivo por el cual multaron a este jinete en Valencia

Como es costumbre tras cada reunión diputada, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) emite las resoluciones emanadas por la Junta Nacional de Comisarios. En este documento se presenta un informe detallado de todos los incidentes y pormenores acontecidos durante el desarrollo de cada prueba disputada en la última reunión del recinto valenciano.

El reporte pormenorizado contempla la revisión exhaustiva de los tropiezos ocurridos en carrera, los reclamos presentados por los profesionales, los retrasos en el aparato de partida y los reportes emitidos por el departamento veterinario. Estas evaluaciones buscan velar por el cumplimiento estricto del Reglamento Nacional de Carreras y garantizar la transparencia del espectáculo hípico en beneficio de los propietarios y de los apostadores.

Hinava:jinete multado por este motivo en la quinta competencia de la reunión 23 en Valencia

Según la resolución emanada por el Instituto Nacional de Hipódromos la junta de comisarios HINAVA ha decidido aplicar una multa a este jinete por este motivo:

OBSERVACION: La prueba fue sometida a observación por los incidentes apreciados con el ejemplar WORK TIME (03). Vista la reproducción de la prueba se aprecia que el ejemplar antes mencionado se levanta de manos al momento de ordenarse la partida motivo por el cual parte con retraso. Por lo tanto, esta JUNTA DE COMISARIOS DECIDE SANCIONAR CON MULTA al Jinete LEON YONATHAN por no informar ninguno de los contratiempos apreciados en la prueba. Según lo establecido en el artículo 253 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA.