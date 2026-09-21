Cuatro jinetes multados por el INH en la reunión 37 en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada tuvo la tarde del domingo 20 de septiembre del año en curso se cumplió con la jornada hípica número 37 de la temporada anual, donde se disputaron un total de 14 carreras, y dos de ellas, fueron clásicos de grado para potros y potras nacionales de dos años en sus ediciones 2026, como lo son el Victoreado (GIII) y el Lanzarina (GII), y el juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Cuatro jinetes multados por el INH en la reunión 37

Este lunes, la Junta Nacional de Comisarios por medio del Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer mediante las resoluciones finales de la reunión 37 donde se ha informado de conocimiento público, la sanción por medio de multas económicas a cuatro jinetes que realizaron montas en la mencionada jornada:

El primero de los jinetes multados ocurrió en la tercera carrera, donde el jockey sancionado fue el recién graduado como látigo Winder Veliz por el motivo de no informar los hechos previos en el aparato de partida con la yegua Gran Feronia.

SANCIÓN POR NO INFORMAR:

«Vista la repetición de la prueba a través del Video Tape, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el jinete WINDER VELIZ (GRAN FERONIA Nº 07) al momento de darse la partida, se levanta de mano y tuvo retraso, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al jinete WINDER VELIZ (GRAN FERONIA Nº 07) por no informar lo acontecido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 253 del Reglamento Nacional de Carreras».

En la misma carrera, los comisarios sancionaron al jinete aprendiz José Daniel Calicho por el siguiente motivo.

EXCESO EN EL REPESO:

«Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOSE CALICHO (MIA SOPHIA Nº 02) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».

Por su parte, en la quinta competencia no válida, el afectado por la sanción fue el aprendiz Samuel Yánez, por lo siguiente:

RECLAMO INFUNDADO (POR JINETE)

«El jinete SAMUEL YÁNEZ (BRAVUCON Nº 07) presentó RECLAMO en contra del jinete EGLINDER BETANCOURT (EL GRAN ELADIO Nº 05) Visto el video esta Junta de Comisarios DECIDE: DESESTIMAR dicho reclamo por no apreciar elementos que lo avalen y SANCIONAR con MULTA al jinete SAMUEL YÁNEZ por lo infundado de su reclamo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Nacional de Carreras».

Por último, en la 11 carrera de la tarde dominical, tercera del 5y6 Nacional y donde se disputó el Clásico Lanzarina GII, para potras nacionales de dos años, el jinete profesional Jhonathan Aray fue multado por el siguiente motivo:

EXCESO EN EL REPESO:

«Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JHONATAN ARAY (FORTUNA SUPREMA Nº 10) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».