Dividendos oficiales en Valencia: Esto pagó el 5 y 6 Nacional en la jornada número 23 del año

Este sábado 19 de septiembre de 2026 se disputó la reunión número 23 en el Hipódromo Nacional de Valencia, en una agenda que constó de nueve competencias que iniciaron a la 1:30 p. m. En dicha jornada se corrió el Clásico Propietarios Valencianos (Versión Yeguas), prueba donde respondió al respaldo del público apostador la campeona Stella Cadente, con la monta de Fernando José García y el entrenamiento del líder de la estadística, Jesús Carfunjol Arteaga.

HINAVA: Ganadores del 5y6 Nacional y dividendos oficiales

En esta ocasión hubo un récord histórico en el monto sellado del 5y6 Nacional al alcanzar la cifra de Bs. 169.310.960,00, con lo que superó los Bs. 157.354.175,00 registrados el pasado 29 de agosto.

Resultados de las pruebas válidas del 5y6 Nacional

1.ª Válida (4.ª carrera): Se impuso el caballo Forzesco , conducido por José Gilberto Hernández y presentado por Henfrick Alayón. Abonó un dividendo de Bs. 197,83 a ganador.

2.ª Válida (5.ª carrera): Gran Moto se adjudicó la victoria con la conducción de Maikor Ibarra y el entrenamiento de José Jaramillo. Dejó un suculento dividendo de Bs. 2.497,96 a ganador.

3.ª Válida (6.ª carrera): El caballo Ralfcristopher se impuso con la monta de Winder Véliz y la preparación de Jesús Carfunjol Morillo. Su dividendo en taquilla fue de Bs. 394,04 a ganador.

4.ª Válida (7.ª carrera): Se la llevó Mo Cuishle con la silla de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Henfrick Alayón. Rindió un dividendo de Bs. 179,40 a ganador.

5.ª Válida (8.ª carrera): Triunfó la estadounidense Catira Mercedes , lo que representó la primera victoria de un ejemplar importado en el óvalo valenciano. La pupila de Jesús Carfunjol Arteaga contó con la conducción de Fernando José García.

6.ª Válida (9.ª carrera): En la prueba de cierre, el tordillo Tapital sumó la primera victoria de su campaña bajo la guía de Fernando José García y la preparación de Alexis Benítez.

Los resultados y repartición de premios del 5y6 Nacional en el Hipódromo Nacional de Valencia se determinaron de la siguiente manera: