Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 19-09-2026

El jinete Fernando José García se consolidó como el profesional más destacado de la jornada al firmar un total de tres victorias durante la reunión número 23 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, celebrada la tarde del sábado 19 de septiembre. Sus triunfos llegaron por intermedio de los siguientes ejemplares: Stella Cadente en el Clásico Propietarios Valencianos en su versión para yeguas,posteriormente las pruebas ocho y nueve con Catira Mercedes y Tapital respectivamente.
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Por su parte, el entrenador Henfrick Alayón brilló con un destacado triplete al adjudicarse la victoria con los siguientes pupilos: Bombazo en la prueba de apertura, Forzesco en la cuarta carrera y finalizó con Mo Cuishle en la séptima.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bombazo
|53
|Ender.Graciel
|237,86
|2
|King Of Succes
|53
|J.G.Hernández
|-
|3
|Unstopabble
|53-3
|J.D.Calicho
|-
|4
|Susurro
|54-1
|L.Funez,Jr.
|-
|5
|Soldado del Rey
|53
|K.Zonett
|-
Entrenador: Henfrick Alayón Ganador:237,86 Placés: 164,72 y 208,58 Exacta:632,07 Trifecta:1.629,14 Superfecta: 1,793,57
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO:76"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Another Legacy
|53
|Ender Graciel
|110,00
|2
|Metamorphosis
|53
|R.Osorio
|-
|3
|Sweet Génesis
|53
|W.Véliz
|-
|4
|Caribbean Wonder
|53
|Os.Martínez
|-
|5
|Miss Friend
|53
|J.G.Hernández
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Ganador:110,00 Placés:110 ,00 y 110,00 Exacta: 527,95 Trifecta:1.347,64 Superfecta: 2.640,12
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO:131"3
Clásico Propietarios Valencianos, versión yeguas
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Stella Cadente
|55.5
|Fernando José García
|252,11
|2
|Lady Rossy
|55.5
|F.Quevedo
|-
|3
|Provenza
|55.5
|E.Graciel
|-
|4
|La Batalladora
|55.5
|M.Ibarra
|-
|5
|Queen of South
|55.5
|W.Véliz
|-
Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga Ganador: 147,22 Placés: No Hubo Exacta:252,11 Trifecta: 243,45
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Forzesco
|55
|José Gilberto Hernández
|197,83
|2
|Vermelho
|55
|F.Quevedo
|-
|3
|Skull Trooper
|55
|J.Rijo
|-
|4
|Candoroso
|55
|M.Ibarra
|-
|5
|Optimusback
|54
|D.Acosta
|-
Entrenador:Henfrick Alayón Ganador:197,83 Placés:110,78 y 154,82 Exacta: Trifecta:1.335,52 Superfecta:486,34
Pool de 4: 486,34
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gran Moto
|53
|Maikor Ibarra
|2.497,96
|2
|Party Prince
|53
|J.D.Calicho
|-
|3
|Work Time
|53
|Y.León
|-
|4
|Roddrick
|53
|J.Moreno
|-
|5
|The Isaac
|53
|J.Rijo
|-
Entrenador: José Jaramillo Ganador:2.497,96 Placés:347,01 y 110,00 Exacta:8.559,32 Trifecta:7.286,27 Superfecta: Sin aciertos
Doble Perfecta: Sin aciertos
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Ralfcristopher
|53
|Winder Véliz
|394,04
|2
|Gran Canelo
|53
|J.Tuarez
|-
|3
|Divergente
|56-3
|L.Fúnez Jr.
|-
|4
|Father Love
|55-4
|J,Rijo
|-
|5
|Gran despertar
|56-4
|L.Sangronis
|-
Entrenador:Jesús Carfunjol Morillo Ganador:394,04 Placés:292,39 y 319,61 Exacta:3.593,70 Trifecta:1.1648,74 Superfecta: 3.146,32
Triple Apuesta: 27.452,66
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76"1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mo Cuishle
|53
|Francisco Quevedo
|179,40
|2
|Yankee Estefanía
|53-3
|R.Osorio
|-
|3
|Preciosa Dolores
|53-3
|J.D Calicho
|-
|4
|My Believer Mate
|53
|E.Graciel
|-
|5
|Trevissonga
|53
|Os.Martínez
|-
Entrenador:Henfrick Alayón Ganador:179,40 Placés:110,43 y 406,24 Exacta:636,67 Trifecta:2.443,60 Superfecta: 1.848,33
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81"3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Catira Mercedes
|56
|Fernando José García
|268,76
|2
|Emmyarantza
|56
|M.Ibarra
|-
|3
|Copacabana
|55.5
|W.Véliz
|-
|4
|Luz del Valle
|56-4
|L.Sangronis
|5
|Money Wise
|54-3
|D.Acosta
|-
Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga Ganador: 268,76 Placés: 155,33 y 110,00 Exacta:452,33 Trifecta:889,51 Superfecta: 2.503,26
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 78"1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tapital
|56
|Fernando José García
|477,51
|2
|The Beast King
|56-4
|Jos.García
|-
|3
|Asturiano
|54.5-4
|J.Vásquez
|-
|4
|King Guerrero
|54.5-4
|Jho.Rivero
|-
|5
|Monterreal
|55
|Jer.Rodríguez
|-
Entrenador: Alexis Benítez Ganador:477,51 Placés: 197,23 y 355,29 Exacta:2.725,14 Trifecta: 32.893,73 Superfecta: 127.085,62
Super Pool de 4: 23.089,11 Dobleperfecta:6.260,22 Loto Hípico: 18.059,43 5 y 6 Nacional con 5 aciertos (2.235 Boletos) Bs.10.605,61 5 y 6 Nacional con 6 (134) Bs 682.302,72