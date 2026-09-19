Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 19-09-2026

El jinete Fernando José García se consolidó como el profesional más destacado de la jornada al firmar un total de tres victorias durante la reunión número 23 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, celebrada la tarde del sábado 19 de septiembre. Sus triunfos llegaron por intermedio de los siguientes ejemplares: Stella Cadente en el Clásico Propietarios Valencianos en su versión para yeguas,posteriormente las pruebas ocho y nueve con Catira Mercedes y Tapital respectivamente.

Por su parte, el entrenador Henfrick Alayón brilló con un destacado triplete al adjudicarse la victoria con los siguientes pupilos: Bombazo en la prueba de apertura, Forzesco en la cuarta carrera y finalizó con Mo Cuishle en la séptima.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bombazo 53 Ender.Graciel 237,86 2 King Of Succes 53 J.G.Hernández - 3 Unstopabble 53-3 J.D.Calicho - 4 Susurro 54-1 L.Funez,Jr. - 5 Soldado del Rey 53 K.Zonett -

Entrenador: Henfrick Alayón Ganador:237,86 Placés: 164,72 y 208,58 Exacta:632,07 Trifecta:1.629,14 Superfecta: 1,793,57

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO:76"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Another Legacy 53 Ender Graciel 110,00 2 Metamorphosis 53 R.Osorio - 3 Sweet Génesis 53 W.Véliz - 4 Caribbean Wonder 53 Os.Martínez - 5 Miss Friend 53 J.G.Hernández -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Ganador:110,00 Placés:110 ,00 y 110,00 Exacta: 527,95 Trifecta:1.347,64 Superfecta: 2.640,12

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO:131"3

Clásico Propietarios Valencianos, versión yeguas

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente 55.5 Fernando José García 252,11 2 Lady Rossy 55.5 F.Quevedo - 3 Provenza 55.5 E.Graciel - 4 La Batalladora 55.5 M.Ibarra - 5 Queen of South 55.5 W.Véliz -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga Ganador: 147,22 Placés: No Hubo Exacta:252,11 Trifecta: 243,45

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Forzesco 55 José Gilberto Hernández 197,83 2 Vermelho 55 F.Quevedo - 3 Skull Trooper 55 J.Rijo - 4 Candoroso 55 M.Ibarra - 5 Optimusback 54 D.Acosta -

Entrenador:Henfrick Alayón Ganador:197,83 Placés:110,78 y 154,82 Exacta: Trifecta:1.335,52 Superfecta:486,34

Pool de 4: 486,34

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Moto 53 Maikor Ibarra 2.497,96 2 Party Prince 53 J.D.Calicho - 3 Work Time 53 Y.León - 4 Roddrick 53 J.Moreno - 5 The Isaac 53 J.Rijo -

Entrenador: José Jaramillo Ganador:2.497,96 Placés:347,01 y 110,00 Exacta:8.559,32 Trifecta:7.286,27 Superfecta: Sin aciertos

Doble Perfecta: Sin aciertos

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ralfcristopher 53 Winder Véliz 394,04 2 Gran Canelo 53 J.Tuarez - 3 Divergente 56-3 L.Fúnez Jr. - 4 Father Love 55-4 J,Rijo - 5 Gran despertar 56-4 L.Sangronis -

Entrenador:Jesús Carfunjol Morillo Ganador:394,04 Placés:292,39 y 319,61 Exacta:3.593,70 Trifecta:1.1648,74 Superfecta: 3.146,32

Triple Apuesta: 27.452,66

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mo Cuishle 53 Francisco Quevedo 179,40 2 Yankee Estefanía 53-3 R.Osorio - 3 Preciosa Dolores 53-3 J.D Calicho - 4 My Believer Mate 53 E.Graciel - 5 Trevissonga 53 Os.Martínez -

Entrenador:Henfrick Alayón Ganador:179,40 Placés:110,43 y 406,24 Exacta:636,67 Trifecta:2.443,60 Superfecta: 1.848,33

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Catira Mercedes 56 Fernando José García 268,76 2 Emmyarantza 56 M.Ibarra - 3 Copacabana 55.5 W.Véliz - 4 Luz del Valle 56-4 L.Sangronis 5 Money Wise 54-3 D.Acosta -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga Ganador: 268,76 Placés: 155,33 y 110,00 Exacta:452,33 Trifecta:889,51 Superfecta: 2.503,26

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 78"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tapital 56 Fernando José García 477,51 2 The Beast King 56-4 Jos.García - 3 Asturiano 54.5-4 J.Vásquez - 4 King Guerrero 54.5-4 Jho.Rivero - 5 Monterreal 55 Jer.Rodríguez -

Entrenador: Alexis Benítez Ganador:477,51 Placés: 197,23 y 355,29 Exacta:2.725,14 Trifecta: 32.893,73 Superfecta: 127.085,62

Super Pool de 4: 23.089,11 Dobleperfecta:6.260,22 Loto Hípico: 18.059,43 5 y 6 Nacional con 5 aciertos (2.235 Boletos) Bs.10.605,61 5 y 6 Nacional con 6 (134) Bs 682.302,72