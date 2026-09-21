HINAVA presenta nueve competencias este sábado 26 de septiembre con la Copa Luis Alfredo Wadskier

El Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) abrirá sus puertas este sábado 26 de septiembre para la celebración de la reunión número 24 de la presente temporada. La afición hípica del centro del país disfrutará de un total de nueve competencias programadas y pautadas para arrancar a la 1:30 de la tarde. Esta jornada promete emociones de principio a fin con pruebas de elevado nivel competitivo, incluyendo una prueba selectiva.

La Copa Luis Alfredo Wadskier protagoniza la jornada en HINAVA

El atractivo central de la tarde será la disputa de la Copa Luis Alfredo Wadskier, estelar pautada sobre un trayecto de 1.400 metros. Esta competencia rinde homenaje a una de las figuras tradicionales del espectro hípico valenciano y reunirá a calificados corredores de la caballeriza local en busca del trofeo principal en la arena carabobeña.

La programación oficial contempla además el habitual atractivo del juego de las mayorías, donde los entrenadores y jinetes de mayor efectividad en el recinto buscarán sumar victorias clave dentro de sus respectivas estadísticas de la campaña.

HINAVA: Líderes de las estadísticas

En la estadística de preparadores, Jesús Carfunjol Arteaga se sostiene firme en el primer lugar con un total de 37 victorias, mientras que su colega Henfrick Alayón lo escolta con 27 fotografías. Esta ventaja le permite al líder mantener el control del renglón en la campaña carabobeña.

Entretanto, el renglón de los jinetes muestra el dominio de Francisco Quevedo, quien comanda la tabla general con 27 visitas al parque de ganadores. Ambos profesionales consolidan una campaña de alta regularidad en el óvalo de Cabriales, panorama que augura un cierre de temporada lleno de emotividad y de ajustes constantes en la clasificación general.

En cuanto a los establecimientos de cría, el haras La Orlyana lidera la estadística con 29 victorias en la temporada. Por su parte, el haras Urama y el haras Paumar ostentan 20 y 19 triunfos respectivamente, rendimiento que ubica a estas divisas en las posiciones de vanguardia del renglón de criaderos.