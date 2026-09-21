Seis semanas fuera de las pistas: entérate de la causa por la cual sancionaron a este jinete en HINAVA

Como es costumbre tras cada reunión disputada, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) emite las resoluciones emanadas por la Junta Nacional de Comisarios. En este documento se presenta un informe detallado de todos los incidentes y pormenores acontecidos durante el desarrollo de cada prueba disputada en la última reunión del recinto valenciano.

El reporte pormenorizado contempla la revisión exhaustiva de los tropiezos ocurridos en carrera, los reclamos presentados por los profesionales, los retrasos en el aparato de partida y los reportes emitidos por el departamento veterinario. Estas evaluaciones buscan velar por el cumplimiento estricto del Reglamento Nacional de Carreras y garantizar la transparencia del espectáculo hípico en beneficio de los propietarios y de los apostadores.

Hinava: Jinete suspendido por seis semanas en el Hipódromo Nacional de Valencia

Según la resolución emanada por el Instituto Nacional de Hipódromos la Junta de Comisarios HINAVA ha decidido aplicar una suspender al jinete Yonathan León por este motivo:

OBSERVACION: La prueba fue sometida a observación por los incidentes apreciados en los metros iniciales de la competencia. Vista la reproducción de la prueba se logra apreciar que el jinete YONATHAN LEON del ejemplar ROBERTO ERRE (10) se carga violentamente hacia adentro cruzándole la línea de carreras al jinete MARTINEZ OSIS del ejemplar RESILIENCE (02) sin los cuerpos reglamentarios. Por lo tanto, esta JUNTA DE COMISARIOS DECIDE DISTANCIAR del 8Vo. Al 10Mo. LUGAR. Y SANCIONAR CON SUSPENSIÓN de SEIS (06) SEMANAS al Jinete YONATHAN LEON a partir del Dia Lunes 21 de septiembre de 2026 HASTA el Dia 02 de noviembre de 2026. Según lo establecido en el artículo 243 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA.