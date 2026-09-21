Carlos Luis Uzcátegui brilló con impecable triplete de victorias en La Rinconada

La tarde hípica del domingo 20 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada consagró la efectividad del entrenador Carlos Luis Uzcátegui. El destacado profesional completó un lucido triplete de triunfos en la reunión dominical, actuación con la cual alcanzó la cifra de 26 visitas al recinto de ganadores en la presente temporada del óvalo de Coche.

Gran triunfo de la potranca Meheble en el Clásico Lanzarina en La Rinconada:

El éxito de la jornada inició con el triunfo estelar de la potranca Meheble en la quinta competencia del programa. La dosañera demostró superioridad en el Clásico Lanzarina (G2) sobre trayecto de 1.200 metros, donde cruzó la meta con un registro final de 74"3. El fusta Francisco Quevedo llevó las riendas de la prospecto en defensa de los colores del stud Big Valdi.

Victorias consecutivas para sellar la jornada perfecta del stud Big Valdi en La Rinconada:

La efectividad del establo continuó en la décima prueba de la tarde. La yegua Employeeofthemonth, nuevamente bajo la conducción impecable de Francisco Quevedo, dominó el recorrido de 1.300 metros para detener el reloj en 79". Más tarde, en la sexta válida para el juego del 5 y 6 Nacional, la abanderada Truly You cerró la racha triunfal con la monta del fusta Franklin Puello, al completar la distancia de 1.200 metros con una marca de 74".

Todos los ejemplares victoriosos pertenecen a la divisa del stud Big Valdi, lo que consolida una tarde memorable para la divisa. Con esta cosecha, Uzcátegui fortalece su posición en la estadística general de entrenadores en Caracas, donde destaca además su conquista en el Clásico Hylander (G3) con el maduro Rockville.