La revancha: Marakovits vs Princesa Fina frente a frente en el Clásico Hípica Nacional (GI)

El último fin de semana del mes de septiembre cargado de emociones y muchas carreras con la celebración de la reunión hípica número 38 del año con una agenda de 14 competencias a partir de la 1 de la tarde y que tiene la disputa del Clásico Hípica Nacional (GI) en la novena prueba de la programación, dentro del inicio del juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Marakovits vs Princesa Fina frente a frente en el Clásico Hípica Nacional GI

Después que el pasado 21 de junio del año en curso la yegua Marakovits del entrenador Jorge Salvador ganará la sexta edición del Clásico Bambera (GII) y le quitará el invicto y la racha de siete victorias que traía la yegua Princesa Fina de Humberto Correia Jr., este domingo volverán a enfrentarse en lo que sería la revancha de ese duelo.

La reciente ganadora del Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI) en la pasada Gala Hípica de Caracas llega a la selectiva con una racha de cuatro triunfos consecutivos en pruebas de grado y su primer grado 1 internacional con la carrera antes mencionada, ahora contará con la monta del jinete profesional internacional Iván Pimentel Jr.

Por su parte, Princesa Fina viene de enfrentarse a los machos en la Copa Invitacional del Caribe (GI) donde finalizó tercera con Forrest Gump casi todo el trayecto, hasta que fueron sorprendidos por Astuto, el flamante ganador.

Como tercera opción, se presenta la chilena Steady, la cual llega descansada, con un parón de 56 días sin competir, y mantiene la monta de su jinete habitual, Francisco Quevedo y el entrenamiento de Juan Carlos García Mosquera. La importada Hays Bay (USA) de Humberto Correia padre con la monta del astro Jaime Lugo se presenta peligrosa, así como la doble coronada de la temporada 2026, Madame Karina con Jhonathan Aray en el lomo y presentada por Fernando Parilli Araujo.

El resto de la nómina de la selectiva dominical la completan, Canaima (USA) con Yonkleiver Díaz y Jorge Salvador en el entrenamiento, Brawaisa de César Pérez y Ángel Ybarra en la silla, Star of Good tiene la conducción de Robert Capriles para Oscar Manuel González, Quality Princess será montada por Jean Carlos Rodríguez con José Gregorio Rodríguez en el entrenamiento y Tizn’t Anymore, también de César Pérez con Franklin González en el lomo.