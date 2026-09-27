Reporte oficial de Hinava: Seis fustas resultaron sancionados por el cuerpo comisarios

Bajo un radiante sol vespertino se celebró este sábado la jornada hípica en el óvalo de Valencia, escenario donde la directiva programó un total de nueve competencias. El momento cumbre de la cartelera fue la Copa en homenaje a "Luis Alfredo Wadskier", prueba donde el ejemplar de ocho años, Strength Monster, logró una victoria de punta a punta con la conducción del jinete Ender Graciel y la preparación de Humberto Gubaira.

En el ámbito profesional, la tarde dejó a varios protagonistas destacados en el hipódromo del estado Carabobo. El fusta Winder Véliz se consolidó como el más ganador entre sus colegas tras sumar dos nuevas fotos en el recinto de triunfadores. De igual forma, en el reglón de los entrenadores, tanto Edwin Pimentel como José Jaramillo destacaron en la reunión de carreras al conseguir un par de victorias cada uno.

El juego del 5y6 registró otro hito cuantitativo que ratifica su constante crecimiento entre la fanaticada hípica nacional. Durante este cierre de mes en el Cabriales, el popular sistema de apuestas alcanzó una recaudación récord de Bs. 185.140.340,00, guarismo que confirma la preferencia del público por la jugada mayor del hipismo venezolano.

Uso del Reglamento: Hinava R24 Jinetes Multas Varias

Tras la conclusión de la jornada hípica, la junta de comisarios publicó el boletín de resoluciones correspondiente a la reunión número 24, disputada este sábado 26 de septiembre. En el documento sancionatorio, las autoridades impusieron un total de seis multas a diferentes jinetes por las infracciones que se detallan a continuación:

En la segunda válida que fue ganada por la yegua Mi Catira Emma (3) con la monta de Winder Véliz en recorrido de 1.100 metros se origina la primera multa en este caso al jinete Maykor Ibarra quien iba a bordo de Pluma Blanca (1) y que ocupó la tercera casilla.

EXCESO DE REPESO: Según informe del JUEZ DE PESO el jinete IBARRA MAYKOR del ejemplar PLUMA BLANCA (01) presento 2.4 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido jinete, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS.

Acto seguido en la sexta carrera donde obtuvo victoria el ejemplar Alter Ego (7) del preparador German Rojas Jr. Fue multado el jinete José Tuarez quien iba a bordo del ejemplar Travieso (6).

EXCESO DE REPESO: Según informe del JUEZ DE PESO el jinete TUAREZ JOSE del ejemplar TRAVIESO (06) presento 1.8 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido jinete, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS.

En el resultado de la cuarta válida donde también se presenta una multa, pero en esta ocasión por tropiezos que se presentaron en carrera entre el ganador Dexter Jr. (8) con la monta de Deyker Acosta y Astrofisico (4) Jonas Rijo.

RECLAMO DESESTIMADO Y MULTA: Vista la reproducción de la prueba se logra apreciar que el jinete ACOSTA DEYKER del ejemplar DEXTER JR (08) se carga hacia adentro cruzándole la línea de carreras al jinete RIJO JONAS del ejemplar ASTROFISICO (04) con menos de dos cuerpos, sin influencia en el resultado de la competencia. Por lo tanto, esta JUNTA DE COMISARIOS procede DESESTIMAR dicho reclamo y SANCIONAR CON MULTA al Jinete ACOSTA DEYKER Según lo establecido en el artículo 244 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA.

Durante la octava carrera, quinta válida del juego del 5y6, se registraron diversos tropiezos a lo largo del recorrido. Debido a estos incidentes en la pista, los comisarios decidieron someter la competencia a observación bajo los siguientes argumentos:

La prueba fue sometida a observación por los incidentes apreciados con el ejemplar BRIANNA (01) en los primeros 500 metros de competencia. Vista la reproducción de la prueba se logra apreciar que el jinete MORENO JOSUE del ejemplar LA DE NINO (02) se carga adentro cruzándole la línea de carreras al jinete RIVERO ALEJANDRO del ejemplar BRIANNA (01). Ocasionándole tropiezos a su conducida. Por lo tanto, esta JUNTA DE COMISARIOS procede SANCIONAR CON MULTA al Jinete MORENO JOSUE todo conforme a lo establecido en el artículo 244 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA.

Carreras de los Acumulados: R24 Sábado Hipódromo de Valencia Multas Peso

EXCESO DE REPESO: Según informe de JUEZ DE PESO el jinete VASQUEZ JOSMAR del ejemplar AMBASCIATORE (01) presento 2.6 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido jinete, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS.

EXCESO DE REPESO: Según informe de JUEZ DE PESO el jinete SANGRONIS LEOMAR del ejemplar THE BRAVES (11) presento 1.8 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido jinete, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERAS.