La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°38 del 27-09-2026

Este domingo 27 de septiembre, la acción hípica regresa al óvalo de La Rinconada con la celebración de la reunión 38. La cartelera ofrecerá 14 competencias y tendrá como prueba central el Clásico "Hípica Nacional" (GI), evento pautado en distancia de 2.000 metros a las 4:30 p. m. para dar inicio al 5y6 nacional.

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 38

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 38 son:

Carrera 2 #2 Elohim por Cólico.

Carrera 5: #3 La Gran Esperanza por Traumatismo Miembro Anterior Derecho.

Carrera 6: #6 Rey Del Castillo por Claudicación Miembro Posterior Izquierdo.

Carrera 12: #1 Miss Buena Vista por Cólico.