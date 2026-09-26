Reconocidos entrenadores se reencontraron con el triunfo en el óvalo de Hinava

El óvalo del Cabriales celebró una nueva reunión hípica en un ambiente de total normalidad y alta concurrencia por parte de los aficionados. La programación constó de nueve competencias de primer nivel, entre las cuales destacó una nueva edición de la Copa “Luis Alfredo Wadskier” como el choque de mayor jerarquía en la cartelera dominical.

La Copa Wadskier impulsó el retorno victorioso de Humberto Gubaira

El evento central de la tarde sirvió como marco para el regreso triunfal del entrenador Humberto Gubaira a la palestra hípica. El experimentado preparador, quien hasta hace poco ejerció labores administrativas al frente de la dirección general del recinto valenciano, retomó la preparación de ejemplares puros de carrera y conquistó el recinto de ganadores de la mano del castaño de ocho años Strength Monster.

El maduro velocista, pilar de las sedosas del stud “Renaissance Racing”, lució solvencia en la pista para adjudicarse el trofeo selectivo y otorgarle a Gubaira la primera foto de esta nueva etapa profesional.

Enrique Torres celebró con el debut de Luisacaceres

La jornada sabatina no solo sonrió a Gubaira. Otro de los profesionales de amplia trayectoria en el patio, el entrenador Enrique Torres, regresó al país por todo lo alto tras cumplir una etapa en el exterior y volvió al Paddock de Ganadores de su tierra natal.

El triunfo de Torres llegó por intermedio de la yegua Luisacaceres, la cual concretó un debut auspicioso sobre la superficie valenciana. Bajo la conducción del fusta Josué Moreno, la purasangre detuvo el cronómetro en un tiempo de 68.4 para la distancia, actuación que ratificó sus condiciones y le permitió a su preparador reencontrarse con el éxito en el circuito del Cabriales.

Impulso y competitividad para la temporada en Hinava

El reencuentro de estos destacados entrenadores con el triunfo añade un atractivo especial a la competencia dentro del Hipódromo Nacional de Valencia. Estas victorias no solo respaldan la experiencia y el trabajo diario en las caballerizas, sino que también fortalecen el nivel técnico de las carreras locales. De esta manera, la afición carabobeña presenció una reunión inolvidable que dejó servida la escena para los próximos compromisos del calendario hípico en la región.