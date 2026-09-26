Strength Monster dictó el paso de principio a fin en la Copa “Luis Alfredo Wadskier” en Valencia

El Hipódromo Nacional de Valencia albergó este sábado 29 de septiembre una jornada de nueve competencias correspondiente a la reunión número 24 de la temporada 2026. La programación ofreció como punto cumbre una prueba de carácter selectivo junto con la acostumbrada jugada del 5y6 nacional, la cual buscó establecer un nuevo récord en su monto de recaudación.

El evento central del Cabriales: Hinava

La Copa “Luis Alfredo Wadskier” se celebró en la tercera carrera de la tarde como el evento central no válido para el juego de las mayorías. La prueba reunió a ejemplares de tres y más años sobre una distancia de 1.400 metros, con una bolsa especial de $14.400 en premios a repartir.

Dominio y desquite para Strength Monster: Punta a Punta

Strength Monster se adjudicó la victoria con una demostración de velocidad y solvencia sobre la pista del óvalo carabobeño. Con la fusta de Ender Graciel, el defensor de los colores del stud “Renaissance Racing” le permitió al entrenador Humberto Gubaira reencontrarse con el recinto de ganadores tras su regreso a la preparación de ejemplares purasangre. Con esta actuación, el maduro velocista alcanzó su triunfo número 19 en un historial de 30 presentaciones.

Desarrollo de la carrera y pizarra final: 1.400 metros

El desarrollo de la carrera mostró la estrategia de la dupla ganadora desde la orden de partida. Graciel ubicó al ejemplar muy cerca del velocista Compadre Toby, a quien rebasó en los primeros tramos del recorrido. Tras dominar esa disputa inicial, Strength Monster tomó la delantera en solitario e ingresó a la recta final firme en la vanguardia luego de pasar 23.4, 48, 74.4 y culminar en un 87 exacto para el recorrido.

En los metros decisivos, el puntero sostuvo el paso e impidió la remontada de King Bulbs, conducido por José Daniel Calicho, que cruzó la meta en el segundo lugar. De esta forma, Strength Monster tomó desquite de su escolta, quien lo había derrotado en la última confrontación entre ambos.

El ganador devolvió un dividendo de Bs 275,74 a ganador en las taquillas del hipódromo. La pizarra oficial del evento la completaron King Bulbs en el segundo puesto, Pompeyo en la tercera casilla, New Rocket en la cuarta posición y Compadre Toby en el quinto lugar.

Homenaje: Selectiva R24 Victoria 2026

Luis Alfredo Wadskier es una figura reconocida en el hipismo venezolano, conocido principalmente como propietario de caballos de carreras. Es el heredero y actual propietario del histórico Stud Balbico, uno de los más antiguos y con una trayectoria más larga en el país. Entre sus representantes fue Huracán Sí, ganador del primer Clásico del Caribe, para Venezuela en Puerto Rico, en 1966.

A lo largo de su carrera, ha sido objeto de diversos homenajes y reconocimientos por parte de las autoridades hípicas, como el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA). Estos honores destacan su contribución y dedicación al deporte hípico nacional.