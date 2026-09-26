Estos son los retirados de la reunión N°24 En Valencia 26-09-2026

Este sábado 26 de septiembre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 24 de la temporada 2026, con una prueba selectiva. La Copa "Luis Alfredo Wadskier" previo al atractivo del 5y6 nacional que va por otro récord en recaudación.

Hinava: Retirados Reunión 24

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en esta ocasión dio a conocer el viernes, un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que dos ejemplares no podrán competir en la mencionada reunión 24 del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

Carrea 1 #3 Trevissonga Por Insuficiencia Respiratoria.

Carrera 7 #3 Center Middle Por Inflamación Nudo Miembro Posterior Izquierdo.