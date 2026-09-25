¡A cobrar en la selectiva! Conoce el "dato corrido" para el Clásico Hípica Nacional a celebrarse en La Rinconada

El majestuoso Hipódromo La Rinconada celebrará este domingo su reunión número 38, con una atractiva cartelera de 14 competencias que incluye una prueba de Grado I en recorrido de 2.000 metros.

A la altura de la novena carrera primera válida que da inicio al tradicional juego del 5y6 Nacional se disputará una nueva edición del Clásico 'Hípica Nacional' (GI), evento reservado para yeguas de 3 y más años, tanto nacionales como importadas.

La Rinconada: Dato más corrido Primera Válida del 5y6

Star Of God (5) salta a la pista en esta prueba válida bajo el entrenamiento de Oscar Manuel González y la mítica sedosa del Stud "La R". De conseguir el triunfo, promete romper cualquier combinación, pues aunque no figura en el trío de marcas de Gaceta Hípica, es el "dato corrido" que suena con más fuerza en los pasillos del óvalo de Coche.

La hija de Rock Your World en Addi, por Wicked Strong, busca su segunda victoria del año y el cuarto lauro de su campaña. Viene de impresionar el pasado 14 de junio con un holgado triunfo por 11 cuerpos sobre sus rivales. Robert Capriles insiste en el sillín y, aun cuando afronta su prueba de fuego en el lote selectivo, reina el optimismo en la cuadra gracias a un planteamiento de carrera que promete favorecerla en los metros decisivos.

Ajuste: 5y6 La Rinconada Star Of God (USA)

El día miércoles 12 de agosto Star Of God (USA) realizó: Galopó suave en pelo con Renny Romero. Informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).