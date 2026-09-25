¡Voló en su ejercicio! Top One luce como otra base para el 5 y 6 en La Rinconada R38

Este domingo en marco de la jornada N° 38 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición XLV Clásico “Hípica Nacional” (GI) que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

Meridiano: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada

La emoción de las válidas del juego de 5y6 continúa con la décima tercera competencia, quinta válida, una prueba reservada para el lote condicional de reclamo para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, debutantes o no ganadores. El evento está programado para la distancia de 1.300 metros y cuenta con un atractivo premio especial de 27.040 dólares.

Entre los inscritos destaca el ejemplar Top One (número 9), un macho de cuatro años que cuenta con la conducción del jinete profesional Francisco Urdaneta, quien recibe las instrucciones efectivas del entrenador Asdrubal Rojas.

Performance de la Línea para el 5 y 6

Top One (número 9), viene de un segundo lugar tras 91 días sin correr con un excelente desplazamiento en este compromiso, donde, se ubicó siempre en punta hasta el tope de la recta final donde fue tomado por el ejemplar Absoluto quien puso ocho cuerpos de por medio.

Con su velocidad natural este hijo de Siete C, intentará unir partida con llegada. Por eso, cuenta con el respaldo del prestigioso análisis de Gaceta Hípica le otorga la etiqueta de primer favorito indiscutible para la prueba.

Ajuste: 5 y 6 La Rinconada

El día sábado 19 de septiembre, su entrenador con el mismo jinete realizó un ejercicio de 800 metros en 50.2 (R:12.8) con splits de 13.2; 25.3 y 37.2 en silla para culminar 1000 en 63.2 y 1200 en 78.1 volando y muy bien. Luego su entrenador lo ha mantenido a base de galope, durante la semana según lo publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.