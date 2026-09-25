Conoce a la yegua que mejoró más de 30 cuerpos y puede tumbar los cuadros en el 5y6 de La Rinconada

La Reunión 38 del hipódromo La Rinconada se celebrará este domingo 27 de septiembre a partir de la 1:00 p.m., con un programa de 14 competencias encabezado por el Clásico Hípica Nacional (G1) como prueba estelar.

El juego del 5y6 iniciará precisamente con dicha prueba de grado en trayecto de 2.000 metros, fijada para las 4:30 p.m. Diez yeguas de tres y más años medirán fuerzas por una bolsa por repartir de 195.000 dólares.

Sorpresa en puerta en la tercera válida

La undécima carrera (tercera válida del 5y6), pautada para las 5:30 p.m. sobre 1.200 metros, reunirá a potras de tres años, debutantes y no ganadoras. Dentro de la nómina de ocho aspirantes destaca una ejemplar que, tras mostrar una mejoría de más de 30 cuerpos en su anterior actuación, emerge como uno de los grandes dividendos potenciales de la tarde.

Se trata de la importada Sol Viva La Paz (USA), defensora del Stud Reina Morena II. La pupila arribó a La Rinconada procedente del hipódromo Presidente Remón de Panamá, donde no logró salir del lote de no ganadoras. Para este compromiso contará con la conducción del aprendiz Derrick Dellán; saldrá con un peso asignado de 55.5 kilos que, tras el descargo de 1.5 kilos, deja su hándicap efectivo en 54 kilos.

Con diez actuaciones en su historial, Sol Viva La Paz (USA) viene de competir el pasado 13 de septiembre en un evento de reclamo por $20.000 sobre 1.200 metros, donde remató desde los puestos intermedios por líneas internas para escoltar a 2 ½ cuerpos a la ganadora Grand Sensation. Previo a ello, figuró fuera de carrera frente a Emmawatson en una prueba de perdedoras para las de su generación.

José Luis Balzán, experimentado entrenador zuliano, es el encargado de ensillar a esta hija de Rock Your World, padrillo que en su campaña de pista conquistó de forma invicta el Santa Anita Derby (G1) antes de disputar el Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1) de 2021. El semental presta sus servicios en Spendthrift Farm con un fee de $7.500 para la presente temporada.