La estrategia de Meridiano Web para dominar este domingo el Loto Hípico en La Rinconada

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Carreras del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) del año 2009, el Juego de Loto Hípico en su artículo 124 lo define como: "El acierto de un ejemplar válido en cada una de las carreras seleccionadas previamente por las Autoridades Hípicas que ocupen las siguientes posiciones en el orden de llegada".

Reglas para jugar el Loto Hípico: La Rinconada R38

Para jugar el Loto Hípico se debe aplicar las siguientes normas de acuerdo con el reglamento de carreras:

- Si en la prueba hubiere cinco (5) o menos ejemplares válidos en cada carrera, el ejemplar seleccionado deberá arribar en el primer lugar (1 puesto).

- Si en la prueba hubiere entre seis (6) y diez (10) ejemplares válidos en carrera, el ejemplar seleccionado deberá arribar entre los dos primeros lugares (2 puestos).

Es por esta razón que, a través de la plataforma de apuesta digital MeridianoBet, tendrás la opción de jugar tu loto hípico, a comenzarse en la octava carrera del ciclo no válido de este domingo 27 de septiembre en la reunión 38 que será para el lote de yeguas nacionales e importadas de 3 años, ganadoras de una carrera en distancia de 1.300 metros.

¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el premio del Loto Hípico!

Orientación Meridiano Web: La selección de los especialistas

El equipo de expertos de Meridiano Web ofrece una perspectiva distinta para la jornada dominical en el Hipódromo La Rinconada. El enfoque se centra en aquellos purasangres que, si bien son favoritos o sin favoritos (es decir aquellos ejemplares que pueden ser posibles sorpresas) son consultados por la "Biblia del Hipismo", la Gaceta Hípica.

A continuación, presentamos la recomendación especial para jugar el Loto Hípico:

Octava Carrera: Forever Beatriz (5).

Novena Carrera (Primera Válida): Star Of God (USA) (5).

Decima Carrera (Segunda válida): Mister Will (7).

Undécima Carrera (Tercera válida): Madagastar (5).

Duodécima Carrera (Cuarta válida): Luna Llena (8).

Decimotercera Carrera (Quinta válida): Xtal (7).

Decimocuarta Carrera (Sexta Válida): Chon Brady (6).