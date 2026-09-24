El ciclo de las no válidas pierde a uno de sus participantes: Conoce quién es

Luego de la publicación de la programación de carreras semanal, por parte del Instituto Nacional de Hipódromos, donde está semana se realizará la reunión 38 del año con una agenda de 14 competencias, donde el Clásico Hípica Nacional GI en la novena carrera, es la joya de la tarde dominical y da inicio al juego del 5y6 Nacional, la siguiente publicación oficial es el listado de ejemplares retirados.

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Como todos los jueves, después del respectivo chequeo general que realizan las autoridades de la Super intendencia general de Actividades Hípicas, junto con los médicos veterinarios del óvalo de Coche, dieron a conocer el primer listado de ejemplares retirados que no podrán participar en la reunión de este domingo.

En esta oportunidad, han sido dos los primeros ejemplares que ha sido retirados en el primer informe oficial por parte de la institución, La yegua Miss Buena Vista del entrenador Jesús Romero Rojas, por motivos de Cólicos, la cual iba a correr en la 12 carrera del programa, y cuarta de las válidas del 5y6 Nacional.

Por su parte, en el ciclo de las carreras no válidas, a la altura de la quinta competencia, la cual se va a correr a las 2:40 de la tarde, y ha sido reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras en una distancia de 1.400 metros, tiene una nómina oficial de nueve hembras a competir.

Este jueves, se ha dado a conocer el retiro de la yegua La Gran Esperanza, presentada por el entrenador Henry Trujillo, la cual presentó Claudicación del Miembro Anterior Derecho.