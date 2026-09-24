¡Alerta de batacazo! El secreto de su ajuste lo perfila como el gran golpe de los acumulados en La Rinconada

La reunión 38 de la actual temporada será este domingo 27 de septiembre en el hipódromo La Rinconada con una programación de 14 carreras que incluyen un evento selectivo y que se va disputar en la apertura del 5y6 nacional es decir en la novena carrera de la tarde.

Un total de nueve caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) se encuentran inscritos para la décima cuarta carrera, sexta válida del 5y6 nacional, en distancia de 1.400 metros y pautada a las 7:00 de la noche.

La Rinconada: Dividendo Ajuste Secreto en los Acumulados

Entre los inscritos destaca El Pillin (5). Este descendiente de King Seraf en Indelible Rouge, por Woodman, regresa a la arena de La Rinconada nuevamente bajo la conducción del aprendiz Bragham Zapata, jinete que lo conoce a la perfección y ya sabe lo que es ganar con él. El defensor del Stud 'G&B' cuenta con la preparación de William Laya.

La última actuación de este pupilo fue el pasado 30 de agosto de 2026, jornada en la que partió desde el puesto dos y cargó afuera en la largada. A pesar de ese contratiempo, logró batallar para arribar en el segundo lugar, a solo dos cuerpos del ganador Zaraceño, conduciéndolo el mismo Zapata.

Ajuste: R38 Acumulados La Rinconada

El nacido y criado en el Haras La Orlyana ayer miércoles 23 de septiembre realizó el siguiente ajuste: 15,3 28,3 41,3 (600MTS) (EP) 54,1 2P 68,2/ de 2da vuelta, animado al final y muy bien con remate de 13 con el mismo B. Zapata. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Sexta válida: La Rinconada Favoritos de la carrera