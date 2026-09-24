Mira el impresionante remate de 11.3 con el que esta veloz yegua va por la sorpresa en el ciclo no válido de la R38

La trigésima octava jornada de la temporada está a la vuelta de la esquina en el Hipódromo Internacional de La Rinconada. Este domingo, la reunión 38 le dará a jinetes y entrenadores la oportunidad de sumar nuevos éxitos o de lograr el ansiado primer lauro del año. La expectativa crece, ya que cada visita al recinto de ganadores en este último cuatrimestre del año será crucial para definir el rumbo de sus campañas.

Datos hípicos: Ajuste Veloz y muy bien La Rinconada

La equina Mi Goajira Adorada (7) que entrena Luis Peraza, participará en la quinta carrera del ciclo no válido del día, que reúne a yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadores de dos y tres carreras. En una distancia de 1.400 metros, y en esta ocasión recibirá oportuno descargo de cuatro kilos por parte del jinete aprendiz Bragham Zapata.

La castaña de seis años tiene balanza de (35-3) y en su prueba más reciente arribó en la octava casilla con tropiezos en la partida a 14 cuerpos de la ganadora Rompeparadigmas en distancia de 1.200 metros.

Esta yunta jinete-entrenador tiene apenas dos compromisos en la campaña sin poder conseguir victorias hasta el momento. Si bien es cierto que el ejemplar es ganador de tres sus ejercicios previos que se muestran a continuación dicen a las claras el buen momento que atraviesa al punto de poder tener argumentos necesarios para sorprender a la fija de Piemontesa (01).

La mañana de ayer miércoles 23 de septiembre del 2026, arrojaron que Mi Goajira Adorada (7) ajustó: 15 26,3 38,1 (600MTS) (EP) 50,2 2P 63,2 4P 79/ de segunda vuelta, veloz y muy bien con remate de 11.3 con el mismo jinete aprendiz B. Zapata, según los informes de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Enemigas de la carrera: La Rinconada Ejemplares