¿Fin a la racha? Regresa para enfrentar al “robo” de no válidas tras más de un año sin ganar

La jornada de este domingo 27 de septiembre en el hipódromo La Rinconada está compuesta por 14 competencias, que inician a la 1:00 p.m. Dentro de este grupo importante de pruebas fue incluido el Clásico “Hípica Nacional”. Además, de un valioso e importante 5 y 6 nacional, que semana tras semana arroja dividendos monumentales.

La Rinconada: Buscando el gran dividendo en la R38 de La Rinconada

La quinta carrera de la jornada dominical fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 2 y 3 años, en distancia de 1,400 metros, que atrajo a nueve ejemplares, entre ellas a Reina Amada (número 8).

Reina Amada (número 8), viene de un descanso de dos semanas luego de participar ante un lote de ganadoras de cuatro carreras con la monta de Robert Capriles para arribar quinta a cuatro largos de Rompeparadigmas, con múltiples tropiezos.

Ahora regresa este grupo de 2 y 3, bajando un lote y con un importante descargo de tres kilos del jinete aprendiz Omar Rivas.

Reina Amada (número 8), su jinete Capriles venía con buen accionar; sin embargo, en los 200 finales tuvo que levantar por el accionar del ejemplar Elorza Princess #3 que cargó adentro. A pesar del tropiezo, reacciona y pudo tener un segundo rush para conquistar la quinta posición.

Un lote parejo en la ruta al triunfo

La misión para Reina Amada no resultará sencilla ante la presencia de rivales consolidadas en el lote, como es el caso de Piemontesa, una ganadora de cuatro carreras y participación en pruebas selectivas. Sin embargo, carreras son carreras y hay que correrlas. La última victoria de la hija de Big Prairie, fue el 07 de diciembre de 2025. ¿Será el fin de la racha perdedora?

Durante la jornada de ejercicios del pasado 19 de septiembre, la ejemplar dejó un registro de 41.6 para los primeros 600 metros con remate de 12.2 y finalizó su ejercicio en 55.1 y 69.4 cómoda, muy bien y en pelo, según el reporte emitido por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).