¡Línea es línea! Conoce la base sólida de Gaceta Hípica tras su ajuste en La Rinconada R38

Este domingo, en el marco de la reunión 38 de la temporada en el hipódromo Internacional La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen la edición XLV Clásico “Hípica Nacional” (GI), que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

Meridiano: Línea Gaceta Hípica 5 y 6 La Rinconada

La emoción de las válidas del juego de 5 y 6 continúa con la duodécima competencia, cuarta válida, una prueba reservada para condicional para yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadoras hasta cinco carreras. El evento está programado para la distancia de 1,300 metros y cuenta con un atractivo premio especial de 30,420 dólares.

Entre los inscritos destaca el ejemplar Linda Ilusión (número 3), una yegua potra de segundo año de carrera que cuenta con la conducción del jinete profesional Jaime Luego, que le otorga ese punto a favor con una experiencia basta y comprobada, quien recibe las instrucciones efectivas del entrenador Rafael Alemán Jr.

Performance de la línea para el 5 y 6

Linda Ilusión (número 3) llega a esta carrera luego de tres segundos lugares corriendo en velocidad, como es su característica, manteniendo una variable de speed rating de 70.

El puesto de partida no será inconveniente, debido a su velocidad inicial, donde el jinete profesional Jaime Lugo podrá controlar el pace de la carrera para intentar ganar desde el vamos. Luego, tuvo la gran oportunidad de montarla por vez primera ante un lote similar y distancia y ocupó el segundo lugar ante la misma Namekun el pasado 19 de julio.

Para esta carrera cuenta con el respaldo del prestigioso análisis de Gaceta Hípica; le otorga la etiqueta de primer favorito y la línea indiscutible para la prueba.

Ajuste: 5 y 6 La Rinconada

Linda Ilusión, ahora con un descanso de dos semanas y dos estupendos ejercicios más el ajuste, la califican como la rival a vencer en esta cuarta válida para el 5 y 6 nacional.

El sábado 19 de septiembre, ejercitó 600 metros en 41.4 (R: 14) m luego de parciales de 13 y 27.2, siguiendo el ejercicio en 55.2; 69.4 y 85.1, muy bien cómoda y contenida en pelo. Este miércoles, galopes suaves en pelo manteniendo condiciones, según lo publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos de la carrera