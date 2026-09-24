Hipismo

Pulso al 5y6: Los registros de "Speed Rating" que dominan la reunión treinta y ocho en La Rinconada

Basado en el sistema del Speed Rating de la revista Gaceta Hípica, hay varios con oportunidad que de ganar abonan excelentes dividendos

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 01:20 pm
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Pulso al 5y6: Los registros de "Speed Rating" que dominan la reunión treinta y ocho en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray

La destreza de los profesionales y el cálculo meticuloso definirán la jornada de este domingo 27 de septiembre en La Rinconada. La disputa de la reunión 38 constará de 14 compromisos públicos, que incluyen un evento de corte selectivo, un desafío de enorme interés para los analistas y apostadores del pool nacional.

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En esta ocasión, la emoción del juego del 5y6 nacional se activará a la altura de la novena carrera, un factor que proyecta una excelente recaudación en las taquillas y donde se llevará a cabo una nueva edición del Clásico "Hípica Nacional" (GI).

El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica.

La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

El valor del Speed Rating en el análisis: La Rinconada R38

Es imperativo recordar que el Speed Rating es una pieza crucial para cuantificar el rendimiento real de los purasangres. A través de este cálculo, los analistas y apostadores determinan la velocidad y la capacidad de respuesta de cada ejemplar en relación con la distancia y el estado de la pista.

En una reunión marcada por la igualdad de fuerzas y los estrenos de piezas internacionales, la orientación de Gaceta Hípica es la brújula que guía al éxito. La cita dominical promete emociones de principio a fin, bajo la lupa técnica de la revista que mejor conoce el sentimiento del hípico venezolano.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 38 (Domingo 27 de Septiembre)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la trigésima octava reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones:

Válida

Ejemplar(es) (Número)

Puntaje 

1ra

Star Of God (USA) (05)

78

2da

Mister Will (07)

81

3ra

Larastone (08)

73

4ta

Linda Ilusión (03)

70

5ta

 Xtal (07) 

64

6ta

 Señor Indriago (03)

74

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