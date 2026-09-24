La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°38 a correrse el domingo 27-9-2026

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 38

¡El domingo 27 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de ocho apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas que dan por culminado el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

Las yeguas con mayor puntaje en la cátedra son: Aless Queen (Usa) (4), con la silla de Jaime Lugo y Piemontesa (1) con Jaime Lugo Jr. a la altura de la quinta carrera de la tarde.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS No Time To Wat (USA) 14 Toda Una Rubia 9 Hi Barbie (USA) 4 Mitologia 3

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Uncle Tavo (USA) 13 Tornado Del Valle (USA) 11 Mantekado (USA) 4 Elohim (USA) 1 Eduin (USA) 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Aless Queen (USA) 15 Alana 9 Honey Time 2 Princess Atena 2 Boiled Milk 1 Craigh Na Dun 1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Galgadot 13 Make Sense Of It (USA) 11 Aguamarina 6

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Piemontesa 15 Reina Amada 10 Linda Estefanía 3 Dra. Bea 1 Inspiración 1

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Golden Bros 10 Verstappen 6 King Diego 6 Gran Hacedion 5 Rey Del Castillo 3

SÉPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Maromero (USA) 13 Giant's Triumph (USA) 9 Inochi (ARG) 6 Tibu (PAN) 2

OCTAVA CARRERA