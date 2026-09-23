Félix Velásquez soltó el dato: agradece a las conexiones y revela el estado de sus montas en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada celebrará la reunión número 38 del año este domingo 27 de septiembre con una atractiva programación de 14 competencias desde la 1:00 de la tarde. La cartelera capitalina tendrá como prueba central la edición 45 del Clásico Hípica Nacional (Gr. 1). En la antesala de la jornada, el jinete Félix Velásquez conversó en exclusiva para Gaceta Hípica acerca de sus tres compromisos de la tarde en la pista de Coche.

La Rinconada:Las primeras actuaciones en las pruebas no válidas

El látigo iniciará sus responsabilidades en la etapa inicial del programa, donde buscará destacar desde las competencias previas al tradicional juego del 5y6.

"Iniciamos en la tercera carrera con la yegua Princess Atena, agradezco a su entrenador y propietario por el respaldo y este ejemplar se encuentra haciéndolo bien en sus ejercicios previos y esperemos hacerlo de la mejor manera. Seguidamente en la cuarta carrera tengo la oportunidad de montar a la yegua Giulia, corre en un lote de ejemplares no ganadores, y no deja de tener chance".

La Rinconada:El gran compromiso en el Clásico Cría Nacional

La actuación principal para el fusta llegará a la altura de la novena competencia, cotejo que además marca el inicio del juego de las mayorías.

"Cerramos en la novena carrera, primera válida en el orden, con la yegua Marakovits en el Clásico Cría Nacional. Esta yegua anda bastante bien, ha demostrado su capacidad corredora en sus actuaciones previas y pienso que estaremos decidiendo esta carrera".

El profesional confía en el excelente estado de forma de sus conducidas para cruzar la meta en ganancia dentro del óvalo capitalino.