"Puede estar en el tope del marcador": el dato de José Daniel Calicho para los acumulados en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada celebrará la reunión número 38 del año este domingo 27 de septiembre con una atractiva programación de 14 competencias desde la 1:00 de la tarde. La cartelera capitalina tendrá como prueba central la edición 45 del Clásico Hípica Nacional (Gr. 1). En la previa de la jornada, el jinete aprendiz José Daniel Calicho conversó en exclusiva para Gaceta Hípica acerca de sus cuatro oportunidades de victoria en el óvalo caraqueño.

La Rinconada:Las primeras montas de la tarde para el aprendiz

"En la primera competencia estaré guiando a la yegua Hi Barbie, una yegua que viene de tener múltiples tropiezos en su anterior competencia y siempre y cuando no se presenten imponderables ella lo va a hacer bien. Posteriormente en la quinta llevo a la yegua Fantastic Shot, una yegua que no he trabajado pero se ha visto bien en cancha y esperemos que tenga una buena actuación".

La Rinconada:Compromisos en el tramo decisivo de la cartelera

"En la octava carrera llevo a la yegua All About You, un ejemplar que venimos de ganar en su anterior actuación, se mantiene bien por cancha y puede estar en el tope del marcador en el nombre de Dios. Cerramos en la prueba de los acumulados, estaré al mando del ejemplar Gabo White, un ejemplar que lo he briseado en varias ocasiones, viene bien ejercitado y puede estar en el tope del marcador".

El fusta mantiene altas expectativas de cruzar la meta en ganancia gracias a las condiciones físicas de sus conducidos en la pista caraqueña.