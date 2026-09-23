¡Póngale una pared! Este dato luce como una de las imperdibles en La Rinconada para la R38

La reunión 38 a disputarse este domingo en el hipódromo Internacional La Rinconada, ofrece grandes emociones para los aficionados hípicos. Un 5 y 6 que promete alto dividendo, una prueba selectiva donde las mejores yeguas maduras que hacen campaña en Caracas se batirán en duelo.

La Rinconada: Póngale una pared a esta importada que no pierde

La tercera carrera de la jornada dominical, reservada para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años ganadoras de 1 carrera, en distancia de 1,400 metros, hace su estreno la americana Aless Queen, bajo el entrenamiento de Riccardo D’Angelo, con la monta de Jaime Lugo, ante siete rivales.

Aless Queen, cuenta con el aval de esta yunta que tiene una efectividad de 42% producto de ocho victorias en 21 presentaciones. Además, llega precedida de ocho actuaciones para un primero, cuatro segundos y un tercero en Estados Unidos. Ejemplar, que fue entrenado por el venezolano José Francisco D’Angelo, en Gulfstream Park.

Su única victoria en tierras norteñas fue el 20 de julio de 2024, de punta a punta con la monta de Emisael Jaramillo, empleando 22.28; 45.05 y 1:10.20 con registro final de 1:24.11 en recorrido de 1,400 metros en pista de arena.

Esta hija de Bucchero, que defenderá los colores del stud “RM18-León King Stable”, viene de un segundo lugar el pasado 22 de junio, también empleándose en velocidad. Es decir, no corre desde hace 462 días. De no tener problemas al brinco, esta linajuda corredora logrará el triunfo de extremo a extremo.