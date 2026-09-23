Debuta en La Rinconada la heredera de la última reina del Clásico Simón Bolívar

El Hipódromo La Rinconada se prepara para celebrar la reunión número 38 del año este domingo 26 de septiembre de 2026. La jornada hípica consta de un total de 14 competencias, con hora de inicio fijada a la 1:00 de la tarde. La prueba de mayor jerarquía dentro de la cartelera capitalina corresponde a la edición número 45 del afamado Clásico Hípica Nacional (Gr. 1), evento estelar que concentrará la atención del público aficionado en la arena caraqueña.

El esperado estreno del primer producto de la campeona Endrygol

A la altura de la undécima carrera de la tarde se producirá un debut de enorme relevancia para la crianza nacional. La dosañera Andrella Royale realiza su salto oficial a la pista como el primer producto pistero de la recordada Endrygol. La potranca castaña es descendiente de Roger Rocket en Endrygol por Evolutionist, nacida y criada en el Haras Los Caracaros. Esta defensora de los colores del Stud "Andrea Stable I" contará con la conducción del jinete Robert Capriles y la preparación del entrenador Óscar Manuel González.

El impecable historial de la última reina del Clásico Simón Bolívar

La expectativa en torno a Andrella Royale responde al valioso legado genético de su madre. Endrygol, hija de Evolutionist en Quiet Alice por Quiet American,nacida y criada en el haras Los Caracaros, figura como la última yegua en conquistar el prestigioso Clásico Simón Bolívar (Gr. 1) ante los machos. Durante su paso por las pistas, la linajuda corredora completó un desempeño extraordinario con récord de nueve victorias en 13 salidas (siete de ellas en pruebas selectivas) y cuatro segundos lugares, registro que le otorgó un 100 % de efectividad dentro de los dos primeros puestos del marcador.