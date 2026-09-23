No gana desde hace tres años y reaparece luego de 413 días en La Rinconada

Este domingo el hipódromo La Rinconada verá cómo se realiza la jornada hípica número 38 del año con un calendario de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde y que tiene como prueba más llamativa, la celebración del Clásico Hípica Nacional (GI) para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años en 2.000 metros en la novena competencia de la programación dominical.

La Rinconada: No gana desde hace tres años y reaparece luego de 413 días

A la altura de la sexta carrera no válida con hora de partida de las 3:05 de la tarde, se ha reservado una prueba para ejemplares nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una carrera, tiene una nómina de nueve purasangres a competir en una distancia de 1.100 metros por un premio de $27.040 a repartir.

Dicha competencia, se ha reservado para disputar el trofeo en honor al 53 aniversario de la Promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, Colegio de Contadores Públicos del estado Miranda.

En la carrera, el entrenador Migue Cortez hace reaparecer al ejemplar The Great Return con la monta del jinete Reniel Rondón para los colores del Stud Mike Two, el cual tiene una ausencia en carreras oficiales de 413 días sin competir, la última vez fue el pasado 10 de agosto del 2025, en distancia de 1.100 metros y finalizó quinto con la monta del aprendiz Samuel Yanez.

The Great Return es un producto de ocho años, nacido en el Haras La Alameda, es un cruce del semental Doctor Fremantle en Que Milagro por Slewbop, con una campaña de una victoria en 25 presentaciones, y la consiguió el 9 de julio del 2023 en distancia de 1.100 metros con un tiempo oficial de 67,1 y la conducción de José Alejandro Rivero.

Su último trabajo oficial hasta los momentos, lo cumplió el pasado 19 de septiembre, donde marcó parciales de 41,2 en 600 meros, 55 / 69,4, muy cómodo, en pelo, dio a conocer la División de tomatiempos del INH en sus hojas de ajustes.