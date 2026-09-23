Ganó en su última y reaparece luego de casi dos años en La Rinconada

Este domingo el hipódromo La Rinconada verá como se realiza la jornada hípica número 38 del año con un calendario de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde y que tiene como prueba más llamativa, la celebración del Clásico Hípica Nacional GI para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años en 2.000 metros en la novena competencia de la programación dominical.

La Rinconada: Ganó en su última y reaparece luego de casi dos años

A la altura de la sexta carrera no válida con hora de partida de las 3:05 de la tarde, se ha reservado una prueba para ejemplares nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una carrera, tiene una nómina de nueve purasangres a competir en una distancia de 1.100 metros por un premio de $27.040 a repartir.

En dicha prueba, el entrenador Deibys Guevara inscribió al purasangre de seis años, Ken Gio King y le da la monta al jinete aprendiz Jesús Magallanes con un descargo de cuatro kilos, en lo que será su primera carrera luego de 672 días (1 año, diez meses y 3 días) desde la última vez que corrió el pasado 24 de noviembre del 2024, prueba en la que terminó como vencedor en distancia de 1.200 metros.

Ken Gio King es un producto del semental King Tessa en la matrona Indy’s Honor por Honor and Glory, nacido en el Haras Bello Monte, con una campaña general de una victoria en 25 presentaciones realizadas y con dos segundos lugares en el recorrido a realizar este domingo de 1.100 metros.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 11 de septiembre donde dejó parciales de 54,4 en la media milla, con remate de 13, 68,4, al tiro, cómodo y en el pelo, apareado, informó la División de toma tiempos del INH.