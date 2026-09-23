Bajo el radar: En su debut no arrancó bien y ahora buscan descargo para enfrentar a un lote cómodo en la reunión 38 para La Rinconada

El Hipódromo Internacional La Rinconada se prepara para otra gran jornada hípica este domingo 27 de septiembre, que corresponde a la reunión 38 de la temporada, con una cartelera de 14 que incluye el Clásico “Hípica Nacional” G1, que será el epicentro de atención, al igual que el juego del 5 y 6 nacional, que ha despertado gran interés de los aficionados hípicos.

La Rinconada: Tendrán que correrle para ganársela

La primera carrera de la jornada dominical fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 años, ganadoras de una carrera, en distancia de 1,300 metros en pista de arena. La importada No Time To Wait, reaparece luego de 119 días sin correr tras su estreno el pasado 31 de mayo, cuando no tuvo una buena actuación en el hipódromo Internacional La Rinconada, luego de una campaña de siete actuaciones con una victoria en Estados Unidos.

No Time To Wait, en el primer salto, se quedó al final después de recorrer unos pocos metros. Su jinete Jaime Lugo la dejó tranquila y continuó con el grupo en el centro del pelotón. Al promediar el giro de la curva final, encuentra el paso, pero se topó con un tráfico intenso que le impidió rendir mejor; finalmente llegó en séptimo lugar, a solo seis cuerpos de distancia del segundo puesto de Toda Una Rubia, quien también compitió en esta carrera.

La hija de City of Light, mostró velocidad inicial en Gulfstream Park. Regresa ahora con el descargo del jinete Luis Funez Jr., quien ha mostrado un gran desempeño en cada oportunidad ofrecida. La consentida de Ricardo D’Angelo, tiene al menos seis ejercicios para esta carrera, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Hipódromos. Estos son sus últimos dos ejercicios:

Sábado 19/9: 600 en 36.8 (R: 12) en pelo con splits de 12.3 y 24.4, para seguir en 62.3 y 78.4 extraordinaria y contenida.

Sábado 12/9: 600 en 40.2 (R:12.6) en pelo con parciales de 14.3 y 27.3, para culminar en 53.2 y 68.3 muy bien y sin hacerle nada.