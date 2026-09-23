Breeders’ Cup: El Potente y King of Gosford encabezan el City of Hope Mile (G2)

Este viernes abre sus puertas el hipódromo de Santa Anita Park, que albergará 19 días de competencias que corresponden al Fall Meet. La jornada del sábado, denominada Goodwood Day cuenta con dos carreras clasificatorias para la Breeders’ Cup, dentro de una programación de diez carreras. Entre ellas, el City of Hope Mile (G2) que otorga un lugar directo para la Breeders’ Cup Mile.

El Potente y King of Gosford encabezan el City of Hope Mile

El City of Hope Mile (G2) conocida anteriormente como la Milla del Roble, se corre en una milla en pista de grama y reparte 500 mil dólares en premios, que atrajo a seis potros adultos que buscan un puesto directo para la Breeders’ Cup Mile (G1) el sábado 31 de octubre. El Potente y King of Gosford, surgen como los rivales a derrotar.

El Potente llega a este evento, tras cuatro figuraciones de sus cinco carreras desde noviembre pasado. Destaca su victoria en el Thunder Road Stakes (G3) el 7 de febrero, luego siguió con una ajustada derrota ante Final Boss en el Frank E. Kilroe Mile (G2). Más recientemente, en el Del Mar Mile (G2), donde lideraba a la altura de la recta final, terminó tercero detrás de King of Gosford y Detain.

King of Gosford, entre tanto, busca su tercera victoria consecutiva en carreras stakes y un cupo para la Breeders' Cup Mile. King of Gosford, volverá a enfrentarse a los rivales que derrotó en el Del Mar Mile el pasado mes de agosto. King of Gosford, con Umberto Rispoli antes de su triunfo anterior ganó la Wickerr Stakes.

El hijo de Zoustar es entrenado por Phil D'Amato para sus propietarios, Benowitz Family Trust, CYBT, Michael Nentwig y otros. Su récord general es de 22 actuaciones para nueve victorias con ganancias de $1,002,192.

El City of Hope Mile (G2) está pautado para la tercera del programa e inicia a las 5:06 p.m.