Breeders’ Cup: Kathynmarissa y Sunlit Uplands, por un cupo directo que otorga el Flower Bowl (G2)

En el circuito de Belmont Park, ubicado en Elmont, New York, tiene este fin dos pruebas clasificatorias que pertenecen a la Serie de la Breeder’s Cup Challenge, “Ganas, estás adentro”. Belmont, el sábado tiene programación de once carreras que incluyó cuatro pruebas de grados, en la continuidad del Fall Meet. Una de esas es el Flower Bowl (G2), que atrajo a once yeguas a Kathynmarissa y Sunlit Uplands, que encabezan a este grupo.

Breeders’ Cup: Kathynmarissa y Sunlit Uplands, por un cupo directo

Una de las cuatro pruebas clasificadas para la jornada sabatina en Nueva York es el Flower Bowl Stakes (G2), de $500,000 en distancia de dos mil metros en pista de grama. Kathynmarissa y Sunlit Uplands encabezan a este pelotón de once yeguas, que buscan un cupo directo para las Breeders’ Cup.

Kathynmarissa necesitó cada centímetro de la recta final de Saratoga para ganar el Diana Stakes (G1) del 18 de julio, abriéndose cinco posiciones y alcanzando a Segesta en los últimos saltos.

La yegua de 5 años ganó el Modesty Stakes (G3) en Churchill Downs el 1 de mayo, remontando seis posiciones por fuera, y quedó tercera en el New York Stakes (G1) en junio. Su historial es de 14 actuaciones para 6 primeros y ganancias por encima de 1,9 millones de dólares. Monta José Luis Ortiz para Chad Brown.

Sunlit Uplands, que perdió por una cabeza en su debut en Estados Unidos en el hipódromo de Saratoga, espera reivindicarse en esta prueba que otorga una plaza de clasificación directa para la Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1).

Esta yegua de 4 años, hija de Sands of Mali y criada en Irlanda, es propiedad conjunta de su antigua entrenadora, Rae Guest, y de Rachel Flynn, y ha sido entrenada durante toda su actual temporada por Stuart Williams y lleva la monta de James Doyle.

El Flower Bowl Stakes (G2) es la última de la jornada del sábado, pautada a las 5:54 p. m. hora venezolana.