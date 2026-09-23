Breeders’ Cup: Javier Castellano busca el récord histórico en el Vosburgh Stakes (G3)

Este fin de semana se corre el Vosburgh Stakes (G3) de $250,000 en distancia de 1,400 metros en pista de arena, en el hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, Nueva York, que otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint (G1). Un total de diez machos atrajo esta competición, entre ellos Buttah y Crazy Mason, que encabezan a este pelotón.

Javier Castellano busca el récord histórico

El Vosburgh Stakes (G3), tiene entre su nómina a Buttah con la monta del jinete Salón de la Fama, Javier Castellano, quien, junto a Ángel Cordero Jr., son los jinetes más ganadores de este evento desde 1976, con cinco lauros cada uno.

Buttah, criado en Nueva York por Eddie F's Racing, llega con una racha de dos victorias consecutivas a este evento, entre ellas por un cuerpo y medio sobre Doc Sullivan en el John Morrissey Stakes, bajo el entrenamiento de Ilkay Kantarmaci.

Esta tradicional carrera de velocidad (sprint) sobre 7 furlongs, que forma parte de la serie "Win and You're In" rumbo a la Breeders' Cup Sprint, también cuenta con la participación de Crazy Mason, que persiguió a Patriot Spirit en el Vosburgh del año pasado, remontando desde la última posición a siete furlongs.

El caballo gris de 5 años, hijo de Coal Front, no ha ganado en sus cuatro carreras de 2026, con un segundo puesto detrás de Saudi Crown en el Commonwealth (G3) y un tercero en el Churchill Downs Stakes (G1). Terminó cuarto por el exterior en el Forego (G1) el 29 de agosto. Su victoria en el Carter (G2) en abril de 2025 sigue siendo su única victoria en una carrera de grado.

El Vosburgh Stakes (G3) está programado para la novena de la cartelera e inicia a las 4:44 p. m. hora venezolana.