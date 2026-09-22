Desenlace polémico entre venezolanos en la octava carrera de Fairmount Park

La yoqueta venezolana Johanis Aranguren logró la victoria durante la tarde del 22 de septiembre de 2026 en la competencia de cierre del hipódromo de Fairmount Park. La fusta criolla se impuso en una prueba de tipo Allowance Optional Claiming reservada para ejemplares de tres y más años, donde condujo al pura sangre Category Ten, presentado bajo el entrenamiento de Marvel Straub.

Un desenlace reglamentario con triple presencia criolla en el marcador

El éxito de Johanis Aranguren llegó por la vía reglamentaria tras la decisión de los comisarios del recinto. En la pista cruce en el primer puesto el ejemplar Sound of Victory, guiado por el también venezolano Frank Reyes. No obstante, las autoridades procedieron al distanciamiento de dicho corredor por un tropiezo en la recta final, medida que otorgó de manera oficial el primer lugar a la dupla de Aranguren y Category Ten.

La prueba final dejó una destacada anécdota para el tricolor venezolano con un podio repleto de talento nacional. El tercer puesto de la competencia correspondió al caballo Jack Sprat, conducido por el fusta criollo Reynier Arrieta. Con este nuevo logro en la pista de Fairmount Park, Johanis Aranguren arribó a 48 triunfos en el año 2026, marca que consolida su desempeño en la presente campaña en Estados Unidos.