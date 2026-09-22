Emisael Jaramillo persigue un logro histórico durante el fin de semana en Santa Anita

El destacado fusta venezolano Emisael Jaramillo se encuentra a una sola victoria de alcanzar la cifra de 100 victorias en el presente año. El nativo del estado Guárico afrontará una intensa agenda durante la jornada del fin de semana entre viernes, sábado y domingo en el óvalo de Santa Anita Park, circuito donde firmó un total de diez compromisos de monta con el firme propósito de registrar el centenar de fotografías en la temporada 2026.

Una racha histórica de consistencia en Estados Unidos

De conquistar la anhelada victoria durante las próximas carreras, Jaramillo completará un hito de regularidad profesional en las pistas norteamericanas. Desde su establecimiento en el hipismo estadounidense en el año 2016, el jinete criollo mantiene una seguidilla ininterrumpida de campañas con más de cien competencias ganadas por año, logro que reafirma su posición de privilegio dentro del exigente circuito hípico de Norteamérica.

Diez oportunidades para sellar el registro centenario

La agenda del estelar conductor en la arena de Santa Anita Park le ofrece amplias opciones de triunfo desde la primera jornada del programa. Con la efectividad que caracteriza su trayectoria, el fusta venezolano saldrá a la pista en búsqueda del éxito de manera decisiva para extender esta notable seguidilla que comenzó hace una década.