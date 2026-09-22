El impresionante desafío de Grado que aguarda a Emisael Jaramillo en Santa Anita

El látigo venezolano Emisael Jaramillo afrontará una cotizada agenda de compromisos de nivel durante la cartelera del fin de semana en el óvalo de Santa Anita Park. El estelar fusta nativo del estado Guárico, quien acumula un total de 24 victorias en pruebas de Grado a lo largo de su trayectoria en el hipismo estadounidense, saldrá a la pista californiana para disputar cinco competencias selectivas repartidas entre las jornadas del sábado y el domingo.

El desglose de los compromisos de Grado en California

La acción sabatina arrancará a la altura de la quinta carrera con el Eddie D Stakes (Gr. 2), evento donde el criollo guiará a Nesso's Lastharrah bajo el entrenamiento de Jeff Bonde. En la octava prueba llegará el turno del prestigioso Goodwood Stakes (Gr. 1), competencia de máxima jerarquía donde tomará las riendas del ejemplar Taif, presentado por Bob Baffert. Posteriormente, en la novena carrera del mismo sábado, conducirá a Little Opal con la preparación de Doug O'Neill.

La actividad de Grado continuará el día domingo. En el Santa Anita Sprint Championship Stakes (Gr. 2), el guariqueño llevará la monta de Listenupshance, ejemplar que alista el entrenador Doug O'Neill. Jaramillo cerrará su participación selectiva en el clásico Zenyatta Stakes (Gr. 2), donde estará sobre los lomos de Howin, pupila de la entrenadora Carla Gaines.

El dato extra hacia la marca de los tres dígitos

En total, el profesional venezolano firmó diez compromisos de monta durante el fin de semana. Esta nutrida programación le otorga una oportunidad inmejorable para sumar la ansiada fotografía que le resta para alcanzar las 100 victorias en la temporada 2026. De lograr el triunfo, el fusta criollo completará su décima campaña consecutiva con más de cien triunfos en Estados Unidos desde su llegada al circuito norteamericano en el año 2016.