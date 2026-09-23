El inicio del mitin de otoño en Santa Anita Park presentará este sábado una cartelera de diez carreras que incluye cuatro eventos de grado. Dos de estas competencias otorgarán un pase directo a la Breeders’ Cup de finales de octubre, destacando la edición 2026 del Awesome Again Stakes (históricamente conocido como Goodwood Stakes, Grado I) con una bolsa de $300,000 dólares, el cual ofrece al ganador una plaza garantizada en la prestigiosa Breeders’ Cup Classic (GI) de siete millones de dólares.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo y Bob Baffert buscan el boleto a la Breeders’ Cup Classic

A la altura de la octava carrera de la jornada en el óvalo de Arcadia, se disputará este desafío reservado para ejemplares de tres y más años en distancia de 1,800 metros. Nueve purasangres saldrán a la pista en busca del boleto dorado a la cita de fin de temporada.

En esta selectiva, el fusta venezolano Emisael Jaramillo volverá a hacer yunta con el histórico y miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert. Ambos profesionales vienen de saborear el éxito recientemente con la yegua Dainey en el Becca Taylor Stakes ($100,000) durante el breve mitin de Los Alamitos.

Jaramillo estará sobre los lomos de Taif, un costoso corredor de cinco años defensor de los colores del Zedan Racing Stables. El hijo del recordado campeón Arrogate en la matrona Destine (por War Front) fue adquirido por la notable cifra de $1,450,000 dólares en las subastas de Ocala en 2023. Aunque ha tenido una campaña selectiva con una victoria en tres presentaciones, el portal oficial equibase.com lo ubica como el tercer favorito en el Morning Line.

El principal enemigo de la competencia saldrá de las mismas caballerizas de Baffert: el cotizado Nevada Beach, que contará con la monta del estelar Juan J. Hernández y parte como el gran favorito de los pronósticos con proporción de 8-5. Por su parte, el jinete dominicano Joel Rosario conducirá a Mr. A.P., otra de las cartas fuertes del evento.

La nómina de nueve aspirantes la completan Vodka Vodka (Kent Desormeaux), McAfee (Héctor Berríos), Original Sin (Kazushi Kimura), Midnight Mammoth (Tyler Baze), Forget Steel (Edwin González) y Caldera (Paco López).