Emisael Jaramillo se estrena con Bob Baffert en un stakes de 100 mil dólares

Nueve carreras fueron programadas para la jornada de este sábado en el hipódromo de Los Alamitos Thoroughbred, ubicado en Los Alamitos, California. Dentro de este programa se corrió el Becca Taylor Stakes de $100,000 en distancia de 1,200 metros en pista de arena, la cual atrajo a seis potras de tres años, entre ellas a Dainey, que mantuvo su invicto en dos presentaciones con la monta de Emisael Jaramillo para Bob Baffert.

Meridiano: Emisael Jaramillo consigue su primera victoria selectiva en Los Alamitos

Dainey, hija de Tiz The Law, mantuvo su invicto en su segunda presentación con la monta de Emisael Jaramillo, para el entrenador Bob Baffert, quien confió de nuevo la monta al campeón de Venezuela. Dainey ganó en su estreno con el mismo guariqueño el pasado 31 de mayo en Santa Anita Park.

Para este compromiso, Dainey salió a perseguir la velocidad hasta promediar la curva final cuando Jaramillo llama a correr a su conducida y lanzar el ataque por línea externa. Al entrar al derecho, Dainey, con fuerza, toma el control del evento para colocar un margen no menor de dos largos sobre Kinzlee's Charisma, que atropelló para ser la escolta en este sprint de seis furlones, del Becca Taylor Stakes.

Para Jaramillo, esta representó la primera victoria y selectiva en este circuito que lo acerca a la centena de triunfos en la temporada, lo que podría representar el undécimo año en ganar 100 o más triunfos consecutivos, desde su arribo a Estados Unidos en 2015. MIentras que para Bob Baffert, fue el triunfo número 50 en carreras stakes en este óvalo.

La victoria 100 de la temporada podría llegar este domingo. Jaramillo, tiene cuatro compromisos. Dats Ms. Blame, Christa McAuliffe, Golden Two Step y Butterfly Beach.