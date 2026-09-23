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Conoce el calendario de la edición 43 para el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup 2026

Restan menos de 40 días para las carreras más famosas de fin de año

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 10:00 am
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Conoce el calendario de la edición 43 para el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup 2026
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Breeders' Cup Limited anunció el calendario de transmisiones y los horarios de las carreras de la 43.ª edición del Campeonato Mundial Breeders' Cup, que se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre en el hipódromo Keeneland en Lexington, Kentucky.

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Este festival de carreras de dos días contará con una amplia cobertura en vivo a través de las plataformas de NBC Sports, FanDuel TV y los canales digitales y redes sociales propiedad de Breeders' Cup, brindando a los fanáticos múltiples maneras de ver a los mejores caballos del mundo competir por los máximos honores.

Breeders’ Cup: Keeneland será sede por cuarta vez

El regreso del Campeonato Mundial a la Costa Este está marcado por la Longines Breeders' Cup Classic (G1), dotada con 7 millones de dólares, que ocupa el primer puesto de la jornada del sábado. La carrera estelar está programada para las 18:16 (hora venezolana), pondrá el broche de oro a un festival repleto de acción, con 14 carreras de Grado 1 que reparten más de 34 millones de dólares en premios y galardones, y que reúne a los mejores caballos de carreras del mundo y a sus propietarios.  

Keeneland será sede de la Breeders' Cup por cuarta vez, tras las memorables ediciones de 2015, 2020 y 2022.

Programación del viernes

El programa del viernes, tradicionalmente conocido como Future Stars Friday, contará con cinco carreras de la Breeders' Cup exclusivamente para caballos de 2 años, dentro de una programación de diez carreras que inician a las 11:55 a.m. La primera carrera del campeonato es la;

Sexta carrera (2:55 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1) de $1 millón.

Séptima carrera (3:35 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) de $2 millones.

Octava carrera (4:15 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) de $1 millón.

Novena carrera (4:55 p.m.): Breeders' Cup Juvenile (G1) de $2 millones.

Décima carrera (5:35 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) de $1 millón.

Programación del sábado

La jornada del sábado cuenta con una programación de 12 carreras que inician a las 11:15 a.m. hora venezolana y que albergará las nueve carreras restantes para ejemplares de 3 y más años. La primera carrera del campeonato comienza a la 1:10 p. m. a partir de;

Cuarta carrera (1:10 p.m.) Breeders' Cup Dirt Mile (G1), dotada con $1 millón.

Quinta carrera (1:48 p.m.) Breeders' Cup Turf Sprint (G1), dotada con $1 millón.

Sexta carrera (2:26 p.m.) Breeders' Cup Sprint (G1), dotada con $2 millones.

Séptima carrera (3:04 p.m.) Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1), dotada con $2 millones.

Octava carrera (3:42 p.m.) Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) de $1 millón.

Novena carrera (4:20 p.m.) Breeders' Cup Mile (G1) de $2 millones.

Décima carrera (4:58 p.m.) Breeders' Cup Distaff (G1) de $2 millones.

Undécima carrera (5:36 p.m.) Breeders' Cup Turf (G1) de $5 millones.

Duodécima carrera (6:16 p.m.) Breeders' Cup Classic de $7 millones.

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