Conoce el calendario de la edición 43 para el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup 2026

Breeders' Cup Limited anunció el calendario de transmisiones y los horarios de las carreras de la 43.ª edición del Campeonato Mundial Breeders' Cup, que se llevará a cabo del 30 al 31 de octubre en el hipódromo Keeneland en Lexington, Kentucky.

Este festival de carreras de dos días contará con una amplia cobertura en vivo a través de las plataformas de NBC Sports, FanDuel TV y los canales digitales y redes sociales propiedad de Breeders' Cup, brindando a los fanáticos múltiples maneras de ver a los mejores caballos del mundo competir por los máximos honores.

Breeders’ Cup: Keeneland será sede por cuarta vez

El regreso del Campeonato Mundial a la Costa Este está marcado por la Longines Breeders' Cup Classic (G1), dotada con 7 millones de dólares, que ocupa el primer puesto de la jornada del sábado. La carrera estelar está programada para las 18:16 (hora venezolana), pondrá el broche de oro a un festival repleto de acción, con 14 carreras de Grado 1 que reparten más de 34 millones de dólares en premios y galardones, y que reúne a los mejores caballos de carreras del mundo y a sus propietarios.

Keeneland será sede de la Breeders' Cup por cuarta vez, tras las memorables ediciones de 2015, 2020 y 2022.

Programación del viernes

El programa del viernes, tradicionalmente conocido como Future Stars Friday, contará con cinco carreras de la Breeders' Cup exclusivamente para caballos de 2 años, dentro de una programación de diez carreras que inician a las 11:55 a.m. La primera carrera del campeonato es la;

Sexta carrera (2:55 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1) de $1 millón.

Séptima carrera (3:35 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) de $2 millones.

Octava carrera (4:15 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) de $1 millón.

Novena carrera (4:55 p.m.): Breeders' Cup Juvenile (G1) de $2 millones.

Décima carrera (5:35 p.m.): Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) de $1 millón.

Programación del sábado

La jornada del sábado cuenta con una programación de 12 carreras que inician a las 11:15 a.m. hora venezolana y que albergará las nueve carreras restantes para ejemplares de 3 y más años. La primera carrera del campeonato comienza a la 1:10 p. m. a partir de;

Cuarta carrera (1:10 p.m.) Breeders' Cup Dirt Mile (G1), dotada con $1 millón.

Quinta carrera (1:48 p.m.) Breeders' Cup Turf Sprint (G1), dotada con $1 millón.

Sexta carrera (2:26 p.m.) Breeders' Cup Sprint (G1), dotada con $2 millones.

Séptima carrera (3:04 p.m.) Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1), dotada con $2 millones.

Octava carrera (3:42 p.m.) Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) de $1 millón.

Novena carrera (4:20 p.m.) Breeders' Cup Mile (G1) de $2 millones.

Décima carrera (4:58 p.m.) Breeders' Cup Distaff (G1) de $2 millones.

Undécima carrera (5:36 p.m.) Breeders' Cup Turf (G1) de $5 millones.

Duodécima carrera (6:16 p.m.) Breeders' Cup Classic de $7 millones.