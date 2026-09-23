Breeders’ Cup: Nevada Beach y Forged Steel por un cupo a la Classic en el Goodwood Stakes (G1)

El opening day de Santa Anita Park, en su meet de otoño, abre con siete carreras, cuatro de ellas clasificatorias para la Breeders’ Cup a correrse a finales del mes de octubre en Keeneland. El Goodwood Stakes (G1) es la principal de la triple cartelera en la cual Omaha Beach y Forged Steel, buscan un cupo directo para la Breeders’ Cup Classic (G1).

Omaha Beach y Forged Steel por un cupo para la Breeders’ Cup Classic (G1)

El Goodwood Stakes (G1) se corre en distancia de 1,800 metros en pista de arena y reparte 300 mil dólares en premios. A esta cita acudieron nueve machos maduros que buscan un cupo a las Breeders’ Cup Classic (G1).

Forged Steel encabeza este grupo luego de un quinto lugar en la Suburban Stakes (G2) y un séptimo en la Pacific Classic (G1). Antes, logró una victoria con una ventaja de 9 1/2 cuerpos en la Hollywood Gold Cup (G2). Es conducido por Edwin González para Saffie Joseph Jr. Este hijo de Vekoma llega con cinco triunfos en 20 actuaciones con ganancias de $436,630.

Nevada Beach parte como el gran favorito de la carrera con la yunta selectiva de Juan Hernández para Bob Baffert. Nevada Beach intentará convertirse en el primer ganador consecutivo del Goodwood Stakes (G1) desde Game on Dude en 2011-12, cuando se enfrente a ocho rivales en una carrera de 1 1/8 millas el sábado en Santa Anita Park.

Nevada Beach regresa luego de su última carrera el 14 de febrero, donde terminó en el puesto 12 tras una mala salida en la Copa Saudí de Grupo 1 en Riad. En Goodwood del año pasado, Nevada Beach dio la sorpresa con una cuota de 8 a 1 al imponerse por un cuerpo y medio con Mike Smith como jinete. En esta ocasión, Juan Hernández montará a Nevada Beach.

El Goodwood Stakes (G1), está reservado para la octava del cartel con hora de salida a las 9:30 p.m.