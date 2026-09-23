“Con los ojos vendados, concentrado”: Javier Castellano consigue este importante premio en la temporada

El jinete venezolano miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, viajó desde su residencia en Nueva York hasta el hipódromo de Parx para competir el sábado y llevarse el trofeo del Derby de Pensilvania (G1) a bordo de The Puma. Fue la primera victoria de Grado 1 para el potro de 3 años.

Javier Castellano recibe el premio al mejor de la semana

Castellano ha sido el jinete de The Puma en cinco de sus siete carreras, incluyendo una victoria en el Derby de Tampa Bay (G3) sobre Further Ado, también participante del Derby de Pensilvania. Tras un segundo puesto por una nariz en el Derby de Florida (G1) frente a Commandment, The Puma fue inscrito en el Derby de Kentucky (G1), pero fue retirado de la carrera el mismo día debido a una infección cutánea.

Posteriormente, el potro obtuvo un cuarto puesto en el Haskell (G1) y otro cuarto puesto en el Travers (G1). Inmediatamente después del Travers, Castellano le sugirió al entrenador Gustavo Delgado que le pusiera anteojeras al potro para su siguiente carrera. Gustavo siguió el consejo y The Puma fue equipado con anteojeras para su siguiente participación, el Derby de Pensilvania (G1).

“Con los ojos vendados, concentrado”, dijo Castellano. “Me moví, y cuando se lo pedí, me lo dio enseguida. En un momento dado le dije: ‘¡Dios mío, Javier, te has movido demasiado pronto!’. Pero se sentía bien, estaba contento y fue una gran actuación”. Declaró a Parx Racing TV.

Futuros compromisos

Castellano, que ganó su carrera número 6.000 el 26 de agosto en Saratoga, estará compitiendo en Belmont Park toda la semana con montas en el Vosburgh (G3) a bordo de Buttah, ganador del John Morrissey en Saratoga con Castellano como jinete, y Opulent Restraint (IRE) en el Flower Bowl (G2) para el entrenador del Salón de la Fama Bill Mott el sábado.

Otros nominados a Jinete de la Semana fueron Micah Husbands, quien ganó el Cotillion (G1) en Parx, Paco Lopez con victorias en carreras de stakes en Presque Isle Downs y Parx, Jose Ortiz, quien ganó el Gallant Bob (G2) en Parx y Edgard Zayas, quien ganó el Presque Isle Downs Masters (G2).

El panel de expertos en carreras de caballos votó a Castellano como jinete de la semana del 14 al 20 de septiembre.