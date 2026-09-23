¡Sin los favoritos! Este ejemplar defiende el machetazo del 5 y 6 para el domingo en La Rinconada R38

Un total de 14 carreras se disputan en la jornada dominical que incluye el Clásico “Hípica Nacional” (Grado I) que le pondrá emoción al 5 y 6 nacional que promete un alto dividendo para los apostadores en el juego de las mayorías.

La Rinconada: Carrera pareja o se juega una línea o se juegan varios

La segunda válida para el 5 y 6 nacional de este domingo 27 de septiembre en el hipódromo Internacional La Rinconada, en su reunión 38 de la temporada, fue reservada para caballos nacionales e importados de 3 años, ganadores de una carrera, que atrajo a nueve potros de segundo año de carrera, entre ellos Macho Abarrio (USA).

Macho Abarrio (USA), es un hijo de Valiant que va a su cuarta presentación en Venezuela. Luego de conseguir un triunfo en su carrera de estreno en nuestro país, se enfrentó al lote máximo encabezado por Pontevecchio en el Clásico “Juan Vicente Tovar” sin deslucir. Luego regresa a su lote de ganadores de una carrera donde no tuvo un buen comienzo saliendo por el puesto de salida uno.

Macho Abarrio (USA), el 10 de mayo que fue su última presentación, se queda un poco en el brinco inicial, pero su jinete Yonkleiver Díaz rápidamente lo pone en carrera y sale a pelear la punta en 24 y 46.4, en una lucha suicida con Gran Tucán. En la recta final, Macho Abarrio (USA), agotado por ese esfuerzo inicial, concedió la punta en los 200 finales al ganador de la prueba, Gran Nicanor, y Charrasqueado, que ocupó el segundo lugar. Macho Abarrio (USA), agotado y sin perder el paso, mantuvo el tercer lugar a cuatro largos del ganador.

Para esta carrera buscan los servicios del jinete Jean Carlos Rodríguez, quien forma yunta ganadora con el entrenador Eliécer Gómez este año de 1-1. Macho Abarrio (USA), que defiende los colores del Stud “Macho Abarrio”, llega con 140 días sin correr con cinco ejercicios, según el reporte de cancha del Instituto Nacional de Hipódromos. Los dos últimos son:

Sábado 19/9; 1000 en 65.6 (R: 11.4) con splits de 16,3; 30,1; 42,3 y 54 en silla cómodo y fenómeno, para culminar en 77,3 y 91,3.

Sábado 16/9: un pique del aparato de 600 metros en 43.4 (R: 13.2) con parciales de 30,1 al tiro cómodo en silla.