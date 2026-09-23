Viene de ser distanciado y dejó un briseo de lujo para la sexta de La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada presentará la reunión número 38 de la temporada este domingo 26 de septiembre. La jornada consta de un total de 14 competencias con hora de inicio pautada para la 1:00 de la tarde, donde destaca la edición número 45 del Clásico Hípica Nacional (Gr. 1) como la prueba central de la cartelera capitalina.

La Rinconada:Viene por la revancha tras ser distanciado

A la altura de la sexta carrera, programada a las 3:05 de la tarde en tiro de 1.100 metros, se medirán nueve ejemplares de seis y más años, ganadores de una carrera. La prueba pondrá en juego el Trofeo 53 Aniversario de la Promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública - Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda. En esta nómina destaca el número uno, Gran Hacedión, pura sangre que sufrió un distanciamiento del tercer al quinto puesto en su actuación anterior. Para este compromiso, el fusta Winder Véliz asumirá la conducción en reemplazo de Kelvin Perfecto, quien venía de montarlo en sus dos actuaciones previas.

La Rinconada:Ejercitó impecable para este compromiso

El entrenador Alejandro Pérez buscará la tercera victoria de su carrera con este alazán hijo de Can en Lady Goyita por Striding Out, nacido y criado en las praderas del Haras La Mulera. El pasado 19 de septiembre, el corredor completó un briseo muy destacado al registrar tiempos de 13"2, 25"2, 37"3 para los 600 metros, 50"4 en los 800, 66"2 en los 1.000 y parando en 82"2 los 1.200 metros, en forma cómoda y en silla, condición que lo ratifica como un candidato firme a quedarse con el triunfo.