Este domingo el hipódromo La Rinconada verá cómo se realiza la jornada hípica número 38 del año con un calendario de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde y que tiene como prueba más llamativa, la celebración del Clásico Hípica Nacional (GI) para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años en 2.000 metros en la novena competencia de la programación dominical.

La Rinconada: Juan Carlos García reaparece a hijo de Slew’s Tizzy que tiene 203 días sin competir

A la altura de la séptima carrera no válida, con hora de partida de las 3:30 de la tarde, se ha reservado una prueba para potros nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.200 metros y tiene una nómina de nueve potros a correr.

En dicha carrera, el entrenador Juan Carlos García Mosquera hará reaparecer al potro Dr Rodilla luego de 203 días sin competir en lo que será su primera presentación bajo sus manos, y le da la monta al jinete profesional José Gilberto Hernández para los colores del Stud Rodilla.

El potro es un producto del reconocido semental Slew’s Tizzy en la matrona Fortaleza por Bannack, el cual no ha podido ganar en ocho presentaciones y es nacido en el Haras Los Samanes Polo & Racing.

Su trabajo más reciente lo cumplió el pasado 18 de septiembre, donde marcó cronos de 49,3 con remate de 12,6 y siguió en 79,2, 95,4, al tiro, movido Sin Gríngola (-Gr), Sin Bozal Blanco (-BB) y con Bozal en Z (BZ), en silla y apareado, notificó la División de toma tiempos del INH.