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"Será difícil que perdamos": la advertencia de Rafael Alemán Jr. en la cuarta válida de La Rinconada

El profesional del entrenamiento analizó en exclusiva las opciones de sus dos presentadas para la jornada del domingo 26 de septiembre

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Abraham Pimentel
Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 04:59 pm
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"Será difícil que perdamos": la advertencia de Rafael Alemán Jr. en la cuarta válida de La Rinconada
José Antonio Aray

El Hipódromo La Rinconada celebrará la reunión número 38 del año este domingo 26 de septiembre con una atractiva programación de 14 competencias a partir de la 1:00 de la tarde. La prueba central de la cartelera capitalina corresponde a la edición 45 del Clásico Hípica Nacional (Gr. 1). En la antesala de la jornada, el entrenador Rafael Alemán Jr. analizó en exclusiva para Gaceta Hípica y Meridiano las probabilidades de sus presentadas en el óvalo de Coche.

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El preparador centró sus aspiraciones para la tarde dominical en el compromiso fijado a la altura de la duodécima carrera de la programación, donde presentará una "morocha" de elevado nivel con las maduras Linda Ilusión y Luna Llena.

"En la duodécima carrera, presento a las yeguas Linda Ilusión con la monta de Jaime Lugo y Luna Llena con la silla de Yonkleiver Díaz, dos yeguas bastante ranqueadas en esta agrupación y pienso que estaremos decidiendo con ambas yeguas esta prueba, así que no las dejen fuera de sus combinaciones porque será difícil que perdamos esta competencia".

Ambas corredoras cuentan con amplio respaldo en los pronósticos por su experiencia dentro del lote, factor que otorga al establo de Rafael Alemán Jr. una oportunidad sólida para asegurar el triunfo en el tramo final de la reunión caraqueña.

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